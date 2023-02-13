3 kamu bankası, 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve düzenli gelire sahip olan kişilere 50.000 TL nakit para desteği vererek ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa yardım ediyor.
Kredi
13 Şubat 2023 - 23:45
Borç para arayanlara devlet bankalarından destek! Hemen başvuru yapın: 50.000 TL alacaksınız
Kamu bankalarından vatandaşı rahatlatacak kredi kampanyası! Gelir belgesi gösterene 36 ay vadeli 50000 TL kredi geliyor. Kredinin şartları, kimler başvurabilir, nasıl başvurabilir gibi soruların cevabı haberimizde. İşte detaylar...
Kredi
13 Şubat 2023 - 23:45
TAKİP ET
3 KAMU BANKASINDAN 50.000 TL NAKİT PARA DESTEĞİ! 3 kamu bankası Ziraat, Vakıf ve Halkbank ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Bu sabah yapılan açıklamaya göre, bankalar başvuru yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye varan düşük faizli nakit para sağlayacak. 36 ay vadeli ve ödeme erteleme imkanı ile sunulan bu kredi kampanyasının şartları ve avantajları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kamu bankalarının kredi faiz oranları 1.29'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor. 36 ay vadeli olarak sağlanan destek kredisi herkesin ihtiyacına uygun faiz oranları ile çok özel kredi seçenekleri sunuyor. Bu krediyi kullanmak isteyenler 18 yaşından büyük olmalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve düzenli bir gelire sahip olmalıdır. Yüksek limitli kredi kullanmak isteyenler ise ipotek göstermelidir.
3 KAMU BANKASINDAN 50.000 TL NAKİT PARA DESTEĞİ! 3 kamu bankası Ziraat, Vakıf ve Halkbank ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Bu sabah yapılan açıklamaya göre, bankalar başvuru yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye varan düşük faizli nakit para sağlayacak. 36 ay vadeli ve ödeme erteleme imkanı ile sunulan bu kredi kampanyasının şartları ve avantajları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kamu bankalarının kredi faiz oranları 1.29'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor. 36 ay vadeli olarak sağlanan destek kredisi herkesin ihtiyacına uygun faiz oranları ile çok özel kredi seçenekleri sunuyor. Bu krediyi kullanmak isteyenler 18 yaşından büyük olmalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve düzenli bir gelire sahip olmalıdır. Yüksek limitli kredi kullanmak isteyenler ise ipotek göstermelidir.
EDİTÖR