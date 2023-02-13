Borç para arayanlara devlet bankalarından destek! Hemen başvuru yapın: 50.000 TL alacaksınız







3 KAMU BANKASINDAN 50.000 TL NAKİT PARA DESTEĞİ! 3 kamu bankası Ziraat, Vakıf ve Halkbank ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa kredi desteği sağlamaya devam ediyor. Bu sabah yapılan açıklamaya göre, bankalar başvuru yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye varan düşük faizli nakit para sağlayacak. 36 ay vadeli ve ödeme erteleme imkanı ile sunulan bu kredi kampanyasının şartları ve avantajları hakkında bilgi vermek istiyoruz.





KREDİ FAİZ ORANLARI 1,29'DAN BAŞLIYOR!

36 AY TAAHHÜT VEREN EMEKLİLER DE KREDİ ALABİLİR!

3 kamu bankası, 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve düzenli gelire sahip olan kişilere 50.000 TL nakit para desteği vererek ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşa yardım ediyor.Kamu bankalarının kredi faiz oranları 1.29'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor. 36 ay vadeli olarak sağlanan destek kredisi herkesin ihtiyacına uygun faiz oranları ile çok özel kredi seçenekleri sunuyor. Bu krediyi kullanmak isteyenler 18 yaşından büyük olmalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve düzenli bir gelire sahip olmalıdır. Yüksek limitli kredi kullanmak isteyenler ise ipotek göstermelidir.Maaşını taşıyarak 36 aylık taahhüt veren emekliler aynı anda hem kredi alabilecek hem de 5000 TL'ye Varan Maaş promosyonu alma hakkını elde edebilecek. Asgari ücretle çalışanlar da düşük faizli ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Kamu bankalarının müşterileri için ekonomik sıkıntıları gidermeye yönelik bu kampanyası, ülkemizdeki ekonomik kriz koşullarının iyileşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Nakit paraya sıkışan, toplu paraya ihtiyacı olan herkese, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan özel kredi seçenekleri, düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri sunuluyor. Vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak için başvuru şartlarını karşılamalı ve düşük faizli 36 ay vadeli 50.000 TL'ye Varan krediyi kullanmalıdır.