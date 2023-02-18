Borç para arayanlara Halkbank desteği! 180 ay cebinizden tek kuruş çıkmadan 200 bin TL'yi alabilirsiniz! Detaylar haberimizde

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar kredi kampanyalarını sık sık düzenleyip genişletiyor. Peki Halkbank üzerinden 200 bin TL ödeme nasıl alınır? Şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HALKBANK 200 BİN TL KREDİHalkbank nakit ihtiyacı olan girişimci kadınlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya göre kredi sıfır faizli ve 6 ay ertelemeli olarak sunulacak. Kadın girişimcileri nakit anlamında destekleme amacıyla oluşturulan sıfır faizli ve 6 ay ertelemeli kredi kampanyasından faydalanabilmek için banka tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Bankanın 200 bin TL sıfır faizli kredisi için şartlar şu şekilde belirlendi;
-Meslek Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 senelik ustalık belgesi talep edilecek. Ustalık belgesi çerçevesinde son 1 sene kendi alanında işletmesi olduğunun kanıtlanması gerekir. Uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren girişimciler de bu krediden faydalanabilir. Krediden faydalanan kadın girişimciler için havale ve EFT işlemlerinin de ücretsiz yapılma olanağı sunulacaktır. Kredi şartlarını taşıyan ve başvuru yapmak isteyen kadın girişimciler başvurularını en yakın banka şubesine giderek yapabilirler.