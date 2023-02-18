Kredi
18 Şubat 2023 - 21:15

Borç para arayanlara Halkbank desteği! 180 ay cebinizden tek kuruş çıkmadan 200 bin TL'yi alabilirsiniz! Detaylar haberimizde

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların sunduğu kredi kampanyaları devam ediyor. Halkbank 200 bin TL destek kredisini açıkladı! Peki şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
18 Şubat 2023 - 21:15
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Borç para arayanlara Halkbank desteği! 180 ay cebinizden tek kuruş çıkmadan 200 bin TL'yi alabilirsiniz! Detaylar haberimizde


Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar kredi kampanyalarını sık sık düzenleyip genişletiyor. Peki Halkbank üzerinden 200 bin TL ödeme nasıl alınır? Şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK 200 BİN TL KREDİ

Halkbank nakit ihtiyacı olan girişimci kadınlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya göre kredi sıfır faizli ve 6 ay ertelemeli olarak sunulacak. Kadın girişimcileri nakit anlamında destekleme amacıyla oluşturulan sıfır faizli ve 6 ay ertelemeli kredi kampanyasından faydalanabilmek için banka tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Bankanın 200 bin TL sıfır faizli kredisi için şartlar şu şekilde belirlendi;



Halkbank Kadın Girişimci Desteği

-Meslek Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 senelik ustalık belgesi talep edilecek. Ustalık belgesi çerçevesinde son 1 sene kendi alanında işletmesi olduğunun kanıtlanması gerekir. Uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren girişimciler de bu krediden faydalanabilir. Krediden faydalanan kadın girişimciler için havale ve EFT işlemlerinin de ücretsiz yapılma olanağı sunulacaktır. Kredi şartlarını taşıyan ve başvuru yapmak isteyen kadın girişimciler başvurularını en yakın banka şubesine giderek yapabilirler. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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