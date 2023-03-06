Borç para arayanlara o bankadan destek! Tek kuruş faiz almadan para verecek

Akbank, 2023 yılında vatandaşlara çeşitli açıklamalarda bulundu. Bankanın yeni duyurusuna göre avanslar sıfır faizle taksitlendirilecek. Kampanya 31 Mart'ta sona eriyor. Bankalar kampanya rekabetine devam ediyor. Akbank bu kapsamda inisiyatif aldı. Dev bankanın internet sitesinden sıfır faiz taksitli avans kredisi çekti. Açıklamada, "Hemen Akbank üyesi olun, kredi kartı başvurusunda bulunun. 10 bin TL'ye varan taksitlerle 6 ay bedava kullanın" ifadelerine yer verilmiştir.
ŞARTLAR NELERDİR?03 Mart - 31 Mart 2023 tarihlerinde Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbank'a üye olmak istiyorum" butonuna tıklayınız ve kampanyadan yararlanabilirsiniz. Yukarıdaki tarihler arasında Akbank'a yeni üye olanlar; ilk olarak orijinal Axes veya Wings kartı için başvurmaları ve başvurularının 17 Nisan 2023 tarihine kadar onaylanması gerekir. 17 Nisan 2023 tarihine kadar başvuruları kabul edilen Akbank üyeleri, 30 Nisan 2023 tarihine kadar ön taksit ödeme limitleri dahilinde kampanyaya katılabilir. Kurye akışı ile Akbank'a üye olma işlemini tamamlayan katılımcılar, evrakları tamamlanıp evraklar bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusu yaparak kampanyadan faydalanacaktır. Kampanyadan Akbank'a cep telefonundan üye olup hata mesajı alan veya şubeden üye olan katılımcılar da yararlanabilecektir. Cep veya Şube Akbank sahipleri şube, müşteri hizmetleri merkezi, Akbank Cep, Juzdan, İnternet şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr ve wingcard.com.tr kanallarından kredi kartı başvurusu yapabilirler. İndirimli sözleşme faiz oranı, katılımcıların SMS'de belirtilen tarihe kadar kampanya kapsamında yaptıkları 10.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vadeli avanslar için geçerlidir. Belirtilen tutar ve limit süresini aşan tüm ödeme avansları için (KKDF ve BSMV hariç) %1,36 oranında tutar uygulanır. Kampanyadan ilk kez orijinal Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yapan Akbank müşterileri yararlanacaktır. 01 Mart 2023 tarihinden önce Axess, Wings veya Free kart sahibi olan müşteriler kampanyaya katılamazlar. Kampanya kapsamında Akbank'ta katılımcı tespiti tatil ve hafta sonlarında takip eden ilk iş günü başlar ve 2 iş günü içerisinde sona erer. Bireysel kartlarda ön ödemeli işlemler için herhangi bir ücret yoktur. Başvuru kartları mevcut ön ödeme limitleri dahilinde olan Akbank müşterilerine sıfır faizli taksit ön ödeme kampanyası tanımları, kredi kartının onay tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Akbanklılar, kredi kartı açtıktan sonra avans ödeme limitlerine göre kampanya döneminde sadece bir kez sıfır faizli Ön Ödeme kullanabilir.
Ön ödeme, ödeme işlemi başına en az 200 TL kullanılabilir. ATM'lerimizde tek seferde 4 bin TL ile sınırlıdır. Taksit olarak kullanılan peşinat tutarı; Kartın nakit avans limiti bir işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlıdır. Fiziki kartlar ile ön ödemeli kampanyadan yararlanmak için kredi kartı şifresinin açık ve geçerli olması gerekmektedir. Şifresini belirlememiş, kredi kartı kargoda olan veya kredi kartı henüz açılmamış kart sahipleri Akbank Mobil'den dijital kart başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilir. Kampanyadan sadece Axess ve Wings bireysel kredi kartları yararlanabilir. Free, Ticari kredi kart, ek kart, sanal kart dahil değildir. Ekstre asgari borcunun vadesinden önce tamamen veya kısmen ödenmemiş olması; Hesap kapanış tarihi ile son ödeme günü arasındaki dönemde ödenmemiş anaparaya akdi faiz oranı, son ödeme gününden borcun ödenmemiş asgari tutarına kadar aylık akdi faiz oranı uygulanacağını bildiririz. Ödenmiş ve kredi anaparasına olan faiz asgari miktardan fazladır. Ön ödemeli işlemlerde bir veya birden fazla ödenmemiş ödeme yapılabilir veya tüm borçlar vadesinden önce ödenebilir. Bu durumda faiz ve diğer masraflar, erken ödenen miktara ve gün sayısına göre iskonto edilir. Avans ödemesi yapmak için ofislerimiz veya müşteri hizmetleri merkezimiz aracılığıyla ayrı bir avans/kısmen ödemesi yapılmalıdır. Ön ödeme olayının olduğu gün erken ya da kısmi kapatma yapılmaz. Kredi kartı geciken, bloke olan veya kredi kartı yasal olarak talep edilen Akbank çalışanları ön ödemeli hizmeti kullanamaz. Ek kart sahipleri, ayrı bir müşteri numarasına sahip olmaları halinde tüm ATM ve şubelerimizden ön ödeme yapabilirler. 08 Ekim 2013 tarihinde Banka ve Kredi Kartları Yönetmeliği'nin 22. maddesi ve 6. fıkrasında yapılan değişikliklerde 3 defa vade borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılmış kredi kartları ile nakit çekim yapılamaz. takvim yılı başına borcun tamamı ödenene kadar. Bu işlemlerle ilgili bekleyen tüm ödemeler ödenene kadar hesap kapatma tarihinin değiştirilemeyeceğini unutmayınız. Bankamızın kampanya koşullarında değişiklik yapma, ek bilgi ve belge talep etme ve kampanyayı durdurma hakkı olduğunu bildiririz.