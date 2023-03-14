Finans
14 Mart 2023 - 20:45

Borç para arayanlara o bankalar destek çıktı! Faizler sıfıra indi: Küçük taksitle büyük nakiti hemen alın!

Nakit paraya ihtiyacı olanlara o bankalardan destek geldi. Faizler sıfıra inerken küçük taksitlerle ödemeler kolaylaştırıldı. Yaşanan gelişmede ise kredi faizlerinin sıfıra indirilmesiyle beraber banka tarafından yapılacaklar dikkat çekti.

Finans
14 Mart 2023 - 20:45
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Borç para arayanlara o bankalar destek çıktı! Faizler sıfıra indi: Küçük taksitle büyük nakiti hemen alın!
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Kredi çekmeyi düşünen tüm vatandaşlar yüzde 0 oranında faizle bankadan harçlık alır gibi kredi çekebileceklerini duyurdu. Vatandaşlar bankanın yapmış olduğu araştırmalara bakarak önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar beklenmeye başladı. Bir banka kredi kullanacak olan kişiler için alternatifler sunulmaya başladı.

KREDİ ALACAKLARA SIFIR FAİZ İMKANI

Kredi çekeceklere yüzde sıfır faiz ile bankadan ödeme alırken kredi kapsamı içerisinde bir takım koşul ve şartlar aranıyor. Vatandaşlar bankanın yapmış olduğu açıklamaya bakılarak önümüzdeki günlerde açıklama bekleniyor.



on bankası

Mart ayının sonuna yaklaşılırken kredi konusunda farklı imkanlarla beraber sabah saatlerinde ortaya atılan iddiaya bakılarak ON Bankası fırsatları açıkladı. Dikkat çeken özelliklerle beraber kredi için mobil bankacılık üzerinden tüm bilgilerin yayınlandığı belirtildi. ON Bankası tarafından sunulan kredi üzerine tüm vatandaşlar bankalara müracaatlarda bulundu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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