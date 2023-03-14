Borç para arayanlara o bankalar destek çıktı! Faizler sıfıra indi: Küçük taksitle büyük nakiti hemen alın!

Kredi çekmeyi düşünen tüm vatandaşlar yüzde 0 oranında faizle bankadan harçlık alır gibi kredi çekebileceklerini duyurdu. Vatandaşlar bankanın yapmış olduğu araştırmalara bakarak önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar beklenmeye başladı. Bir banka kredi kullanacak olan kişiler için alternatifler sunulmaya başladı.
KREDİ ALACAKLARA SIFIR FAİZ İMKANIKredi çekeceklere yüzde sıfır faiz ile bankadan ödeme alırken kredi kapsamı içerisinde bir takım koşul ve şartlar aranıyor. Vatandaşlar bankanın yapmış olduğu açıklamaya bakılarak önümüzdeki günlerde açıklama bekleniyor.
Mart ayının sonuna yaklaşılırken kredi konusunda farklı imkanlarla beraber sabah saatlerinde ortaya atılan iddiaya bakılarak ON Bankası fırsatları açıkladı. Dikkat çeken özelliklerle beraber kredi için mobil bankacılık üzerinden tüm bilgilerin yayınlandığı belirtildi. ON Bankası tarafından sunulan kredi üzerine tüm vatandaşlar bankalara müracaatlarda bulundu.