Borç yapılandırma paketi 2023 kapsamı netleşti! Vergi borçlarına ve ceza puanlarına af geliyor!

Borç yapılandırma paketinin detayları ve neleri kapsadığı borç yapılandırmayı düşünenlerin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni çalışmanın detayları sorgulanıyor. Yenileme kapsamına 31 Aralık 2022 tarihine kadar tahakkuk eden vergiler ve SGK yükümlülükleri dahil edildiği öğrenilirken borçların, borçlunun rahatlıkla ödeyebileceği uzun vadelere ayrıldığı açıklandı. Borç yapılandırma anlaşmasının kapsamı ve detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borç yapılandırmaya ilişkin af getirileceği yönünde açıklamalarının ardından "Borç yapılandırmanın kapsamı nedir, işin içinde kimler var, hangi borç yeniden yapılandırılıyor?" sorusu gündeme getirildi. Borç konsolidasyonu vergileri düşürdü, ceza puanlarını düşürdü ve artık taksit ödemelerine izin veriyor. İşte 2023 Borç Yapılandırma Paketinin kapsamı ve detaylarına dair tüm merak edilenler...
HANGİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA GELİYOR?Borç yapılandırma paketi, 2.000 liraya kadar olan vergi borçlarını ve trafik cezalarını muaf tutuyor. Yapılandırma sözleşmesi, taksitli ödeme seçeneğini de içeriğine ekliyor. 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılandırma paketi ile ilgili tüm detayları duyurdu. İşte Erdoğan'!ın o açıklamaları:
"ÜCRETLERİN TAKSİTLE ÖDENMESİNİ SAĞLIYORUZ""Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, doğrudan merkezi yönetime bağlı belediyeler, il özel idareleri gibi kurumların kamu şikayetlerini yeniden yapılandırmak için bir yasa tasarısı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız ve başta vatandaşlarımız olmak üzere kamu kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırıyoruz. işletme vergisi ve prim yükümlülükleri Davalının vergi ve sigorta kayıtları da dahil olmak üzere taksit ödeme imkanı sağlıyoruz. Teklifle birlikte, işletme profilinin artırılması ve ayarlanması için temel sağlıyoruz."
"BORÇLARIN CEZALARI KALDIRILDI"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurumlarımızın kamu borçlarının yeniden yapılandırılması için kanun tasarısı hazırlıyoruz" dedi. Aynı uygulamayı vergi daireleri için de uygulayacaklarını belirten Erdoğan, "31 Aralık 2022'den önce 2.000 lirayı aşmayan borçlar için cezai borçtan muaf oluyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) endeks dışı borç yapılandırmasına ve kademeli olarak geri ödemeye izin veriyoruz." diye konuştu.
"YÜKSEKÖĞRETİM KREDİSİ ÖDEME FIRSATI!""Yüksek öğrenim için borçları artışına son verdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte, endeksle yaratılan borcu temizlemiştik. Bu cihaz ile endeks dışı borcu yeniden yapılandırıp taksitlendirebildik." dedi.
"TRAFİK CEZA PUANLARINI SİLİYORUZ"Yolda ceza puanları ile ilgili güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. Ayrı yollar, köprüler ve tüneller ile ülkemizin karayolu altyapısını hızlı, konforlu ve güvenli seyahate uygun hale getirdik. Trafik ölümlerini yarı yarıya azalttık. zel ve ticari otoyolların kullanımının artması, kural ihlali yapan sürücülerimizin ceza puanlarının ciddi şekilde artmasına neden olmuştur. Ortaya koyduğumuz anlaşma ile alkol, uyuşturucu, öldürücü ve zehirli gazlar, araç kullanma ve yarışmacı davranışları dışındaki sürücülerin ihlalleri için ceza puanlarını kaldıracağız."
"10 BİNE YAKIN EHLİYET SAHİPLERİNE İADE EDİLECEK"Ehliyet affıyla ilgili olarak, “Sürücülerimize, adayın araç kullanma durumlarına ek olarak alkollü içki, uyuşturucu, ölümlü kaza ve yaralanma, dikkatsiz araç kullanma ve diğer ihlallerden dolayı ceza puanlarından feragat ediyoruz. 2,5 milyona yakın sürücü cezası puanı silinecek ve bu nedenle 10 bine yakın sürücü belgesi iade edilecek" diyen Erdoğan, bu aralıkta sanığın vergi ve ikramiye sicillerinin de yer alacağını kaydetti.
ÖNEMLİ TARİH "31 ARALIK 2022"Devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırıldı. Sonuç olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar için taksitlendirme sağlanacak. Kurulum sürecinin mali sorumluluğu; Tamamlanmayan veya ödenmekte olan finansman vergi borçları, kredi kurumu kredileri ve eğitim yurtları, Karayolu taşıtları vergileri, Trafik cezaları, Nüfus Cezaları, Askeri Cezalar, Karayolları ve Kaçak Köprü ve Harç ve Para Cezaları, Gümrük Cezaları ve Sigorta cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsıyor.
BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?Vergi borcunun yeniden yapılandırılması için gerçek ve tüzel kişiler için bir tarih aralığı belirlenmiştir. Bu kişiler, belirtilen süre boyunca şahsen veya e-posta yoluyla talepte bulunabilirler. Yeniden yapılandırma talebi için vergi hizmetleri talebinin çözülmesi gerekmektedir. Söz konusu dilekçeyle fiziki veya sanal ortamda ilgili kuruluşa iletilebilir.
Vergi borcunun yapılandırılmasına ilişkin işlemleri internet üzerinden direkt olarak tamamlayabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine giriş yapmalısınız. Web sitesine giriş yapıldıktan sonra “İnternet Vergi Dairesi” ekranından istenen bilgiler sırayla doldurulacaktır. İletişim, adres ve kişisel bilgilerinizi içeren formu doldurduktan sonra kurulum talebinde bulunabilirsiniz. Yapılandırmak istediğiniz borç ve ilgili vergi dairesi seçilerek işleme devam edilebilir. Sürecin son aşamasında formu doğrulayarak yapılandırma talebini tamamlayabilirsiniz.