GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 19:42

Borçlanma ve yıpranma payında emeklilik tarihi öne çekilir mi? EYT'ye dair 6 önemli sorunun detaylı yanıtı!

EYT'de zaman geçtikçe yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenler de sorularına yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. EYT ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki, borçlanma ve yıpranma payında emeklilik tarihi öne çekilir mi?Borçlanma ile başlamanız mümkün mü? İşte, EYT’ye dair 6 önemli soru ve cevapları..

GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 19:42
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Borçlanma ve yıpranma payında emeklilik tarihi öne çekilir mi? EYT’ye dair 6 önemli sorunun detaylı yanıtı!


EYT ile ilgili tartışmalar sürerken, milyonlarca vatandaş heyecanla bu düzenlemenin getireceği faydaları bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde ikramiye sistemine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "EYT için net tarih 8 Eylül 1999'dur. Yıpranma hakkı ile birlikte doğum ve askerlik iel ilgili borçlanma olsa bile işe başlangıç tarihinin geriye çekilmesi mümkün değildir. Bunlar sadece eksik prim gün sayısının tamamlanmasını sağlar."

Bakan Bilgin, emeklilerin çalışmaya devam etmeleri halinde sigorta primlerinin tam zamanlı çalışanlara göre 5 puan daha yüksek olacağını, işverenlerin EYT yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra bu açığı kapatmak istediğini ifade etti. Yeni açıklamanın ardından insanların kafasında soru işaretleri oluştu. Haberimizin devamında EYT hakkında cevapları merak edilen altı sorunun detaylı açıklamaları bulunmaktadır.



Borçlanma ve yıpranma payında emeklilik tarihi öne çekilir mi

5 PUANLIK PRİM KALDIRILDI MI?

EYT'den sonra ayrılan kişi çalışmaya devam ederse diğer çalışanlara göre 5 puanlık primi vardır. Düzenli çalışanlar için toplam sigorta primi ücreti %37,5'tir. Bu vergi oranının %15'i çalışanın maaşından kesilirken, kalan %22,5'lik kısım işveren tarafından ödenir. Düzenli ödemelerde işveren tarafından ödenen pay üzerinden %5 kesinti yapılır. Emekliler için durum farklıdır. Emekliler, çalışanlar %7,5 ve işverenler %24,5 azaldı. Bu da yüzde 7'lik bir fark yaratıyor.

BORÇLANMA İLE İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ GERİ ÇEKİLİR Mİ?

Borçlanma, vatandaşların eksik ödül günlerini telafi etmek için yaygın olarak kullandıkları bir yöntemdir. Doğum yapmış kadınlar ve askerlik hizmetini tamamlamış erkekler eksik ödül günlerini süreyi ödünç alarak tamamlarlar. Sigortalılık tarihinden önce askerlik, staj ve doktora kredileri iş ilişkisinin başlangıcından itibaren iptal edilebilir. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve bu Kanunun 38 inci maddesi gereğince Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasının kapsadığı süre, ilk teminat tarihinden önceki bir süre ise, sigortanın başlangıç ​​tarihidir. Geri çekilen gün sayısı geriye dönük olarak uygulanacaktır

ASKERLİK BORÇLANMASI İŞE GİRİŞ TARİHİNİ NE KADAR ÖNE ÇEKER?

İşe girdikten sonra askerlik için borç para almak, sigorta prim ödeme gün sayısını artırır, ancak emeklilik tarihini ileri almak mümkün değildir. Şubat 2000'de sigortalı bir mesleğe giren ve 1999'da askerliğini tamamlayan herkes borçlanmayla emekli olabiliyor.

BORÇLANMA HAKKI KALDIRILMA İMKANI VAR MI?

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışan herkes EYT kapsamındadır. O tarihe kadar kiralamaya hak kazanır. Sizi borç para alma hakkından mahrum bırakma şansı çok düşüktür.

BORÇLANMADA FAZLA ÖDENEN PARA GERİ ALINIR MI?

Borçlanma yapılmasına rağmen emekli maaşı başvurusunda bulunamayanlar ödedikleri primlerin iadesini talep edebilirler. Eski SSK (4A) sahiplerine 2008 yılından önce ödenen hem işçi hem de işveren katkı payları iade edilecek, 2008 yılından sonra ise sadece çalışan katkı payları geri ödenecektir. Bağ-Kur üyeleri tarafından ödenen tüm primler tarih gözetmeksizin iade edilebilir.

FİİLİ HİZMET ZAMMIYLA EMEKLİLİK ÖNE ÇEKİLİR Mİ?

Yıpranma payı EYT'de en çok tartışılan konulardan biriydi. Yıpranma payı kısmı kısmı, 1999 öncesi sigorta kayıtlarını etkilemez. Öte yandan, geri alınabilir alacaklının performansı Kasım 1999'dan önce, yani 2000'den önce fiilen artmışsa, o zaman amortisman süresi kaldırılarak EYT kapsamına alınabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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