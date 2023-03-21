Borçlarından kurtulmak isteyenler dikkat! Bu iki şarta uymayan yararlanamayacak: Böyle fırsat 10 yılda bir gelir!

Milyonlarca vatandaşı etkileyen borç kapatma kuralı yürürlüğe girdi. Vergi borçlarından trafik cezalarına ve belediyelere olan borçlara kadar pek çok yeniden yapılandırma seçeneği var. Yapılandırmanın bozulmaması için 2 şart bulunmaktadır. Öğrenim kredisinden emlak ve taşıt vergilerine, sigorta prim borçlarından trafik cezalarına kadar birçok alanda vergi affı yürürlüğe girdi. Yeniden yapılanma aşamasında 14 milyon 600 bin vatandaşın ve 3 milyon 300 bin şirketin sigorta borcu ve genel sağlık sigortası borcu bulunuyor.
2 BİN TL ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK
31 Aralık 2022 tarihinden önce ki 20 bin TL altındaki borçlar siliniyor.
48 AY VADELİ YAPILANDIRMA
İdari para cezalarından alacakların yüzde 25'i oranında indirim yapılır. Borçlar 8 ayda ödenebilir. Yani kişiler 12, 24, 36 veya 48 taksitlerle borçlarını kapatabiliyor.
YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN KOŞULLAR
Gelen bilgiye göre; yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi ve en fazla 3 taksitin 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Örneğin; İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında kendi sigorta primlerini ödemiş olan vatandaşların Mart ayında başvurması halinde, ardından 2022 Nisan ayında, sonraki aylara ait ödeme borçları da yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecek. İsteğe bağlı primlerin sigorta süresine dahil edilebilmesi için bir yıl için yapılandırılması gerekmektedir. Borçlu tarafından yapılan emeklilik başvurusu da borcun ödendiği gün geçerli sayılır.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yapılandırma için iki seçenek vardır. Başvuru, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi aracılığıyla veya vergi dairesini ziyaret ederek şahsen yapılabilir. Ödemeler kredi
kartı veya havale ile de yapılabilir.
BORÇ YAPILANDIRMASI NE DEMEKTİR?
Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması; Vatandaşın ödemesi gereken verginin belirli bir yüzdesinin belirli dönemlerde, kalanının ise devlet tarafından belirlenen tarihlerde taksitler halinde kesilmesidir. SGK borcu veya motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergileri ödemekte zorlandınız. Birçok benzer durumda, ödemeler zamanında yapılamadığı için gecikmeler artarak devam eder. Bu gibi durumlar neticesinde çıkarılan kanun gereği zaman zaman borç düzenlemeleri yapılmakta ve ödeme vadeleri sunulmaktadır. Borcunuzun miktarı ile ilgili olarak yetkili mercilerden gerekli belgeleri talep ederek borcunuzu bütçenize göre yapılandırarak ödeyebilirsiniz.