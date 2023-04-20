Kredi
20 Nisan 2023 - 20:30

Borçlarını sıfırlamak için para arayanlar dikkat! O banka 90.000 TL kredi kampanyasını başlattı!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Peki 90 bin TL kredi şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
20 Nisan 2023 - 20:30
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Borçlarını sıfırlamak için para arayanlar dikkat! O banka 90.000 TL kredi kampanyasını başlattı!
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Bankalar son dönemlerde müşteri potansiyellerini artırmak ve müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki 90 bin TL kredi veren banka hangisi? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 90 BİN TL KREDİ İMKANI

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar sık sık bankaların kredi kampanyalarını araştırırken Denizbank yüzleri güldürecek haberi verdi. Denizbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine 90 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini aynı gün hesaplarına alabilecek. Denizbank 90 bin TL ihtiyaç kredisi için başvurular mobil uygulama, kısa mesaj, internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek.



Denizbank 90 bin TL İhtiyaç Kredisi

 Kampanya kapsamında müşterilere özel uygun faiz oranları uygulanacak. İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında başvurular dakikalar içinde sonuçlanacak ve onaylanan müşteriler ödemelerini anında çekebilecek. Denizbank 90 bin TL ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için 3280 numarasına KREDİM yazıp boşluk bırakıp kimlik numarası ve doğum tarihini gün ay yıl şeklinde yazarak göndermek gerekiyor. SMS sonrasında başvuru sonucu dakikalar içinde mesaj yoluyla müşteriye bildiriliyor ve başvurusu onaylanan müşteriler 90 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemelerini anında alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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