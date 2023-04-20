Borçlarını sıfırlamak için para arayanlar dikkat! O banka 90.000 TL kredi kampanyasını başlattı!

Bankalar son dönemlerde müşteri potansiyellerini artırmak ve müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki 90 bin TL kredi veren banka hangisi? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 90 BİN TL KREDİ İMKANIAcil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar sık sık bankaların kredi kampanyalarını araştırırken Denizbank yüzleri güldürecek haberi verdi. Denizbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine 90 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini aynı gün hesaplarına alabilecek. Denizbank 90 bin TL ihtiyaç kredisi için başvurular mobil uygulama, kısa mesaj, internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek.
Kampanya kapsamında müşterilere özel uygun faiz oranları uygulanacak. İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında başvurular dakikalar içinde sonuçlanacak ve onaylanan müşteriler ödemelerini anında çekebilecek. Denizbank 90 bin TL ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için 3280 numarasına KREDİM yazıp boşluk bırakıp kimlik numarası ve doğum tarihini gün ay yıl şeklinde yazarak göndermek gerekiyor. SMS sonrasında başvuru sonucu dakikalar içinde mesaj yoluyla müşteriye bildiriliyor ve başvurusu onaylanan müşteriler 90 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemelerini anında alabiliyor.