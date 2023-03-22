Finans
22 Mart 2023 - 19:45

Borçlarıyla başı dertte olan hemen e-Devlet'e girsin! O ödemeler bir sürprizle sıfırlanacak: Bunu yapmanız gerekiyor

Borçları sebebiyle sorun yaşayan insanlar internet üzerinden merakla borç kapatma kredilerini araştırıyor. Peki e-Devlet üzerinden borç erteleme işlemleri nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
22 Mart 2023 - 19:45
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Borçlarıyla başı dertte olan hemen e-Devlet'e girsin! O ödemeler bir sürprizle sıfırlanacak: Bunu yapmanız gerekiyor
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Borçlarını öderken zorlanan vatandaşlar merakla e-Devlet borç erteleme sistemini araştırıyor. Peki e-Devlet borç erteleme nedir? Borç kapatma kredisi nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET BORÇ ERTELEME İŞLEMLERİ

Bankaya ve kamu kurumlarına borçlanan ancak borçlarını öderken zorlanan vatandaşlar merakla borç kapatma kredilerini araştırıyor. E-Devlet sistemi üzerinden sunulan fırsata göre KYK kredisi için borç erteleme imkanı veriliyor. 



KYK Borç Erteleme İşlemleri

Üniversitesi biten ve borç ödeme tarihi gelen KYK borçluları e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yaparak kredi ödemelerini erteleyebiliyor. Bankalar da vatandaşlara borçlarını kapatmaları için kredi imkanı veriyor. Kamu bankası olan ve sık sık kredi kampanyası sunan Ziraat Bankası aracılığıyla KYK ödemeleri yapılabiliyor. KYK borcu ve yurt ödemeleri Ziraat Bankası ATM, internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ödemeler için kyk.ziraatbank.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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