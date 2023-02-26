Borçlu olan milyonlarca kişiye duyuruldu! Taksitler o tarihe ertelendi: İkişer aylık...













Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesindeki borçların yapılandırılması ile ilgili taksit ödemeleri mücbir sebep hali sona erene kadar ertelendi. Kararnamede, deprem bölgesinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme sürelerinin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas İli Gürün İlçesinde ertelendiği belirtildi. İlk taksit ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden ayda, sonraki taksitlerin ödemeleri ise bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde yapılabilecek. Taksitler, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden aydan başlayacak ve taksitler halinde ödenebilecek. Karar, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi için de geçerli.