Borçlu olanlara müjde: Faizler silindi! Gözler o tarihe çevrildi tüm borçlara son







GECİKME FAİZLERİ SİLİNİYOR











Son dakika gelişmesiyle kamu borçlarına yönelik yapılandırma süreci bir ay daha uzatıldı. Bu yapılandırma yasası, vergi borcu olanlara büyük fırsatlar sunuyor ve geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu bulunanları da kapsıyor. İşte yapılandırma kapsamına giren borçlar ve son başvuru tarihiyle ilgili detaylar:Başvuru süresi uzatıldı: Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Bu süre, kamu borçları ve vergi borçları için geçerli olacak.Faiz uygulaması: Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz uygulanıyor. 30 Haziran tarihi, taksit ödemelerinin yanı sıra vergi borçluları için de önemli bir tarih olarak belirlendi. Emlak vergisi borçları da yapılandırma kapsamında: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması olarak tanımlanan paket, emlak vergisi borçlarını da içeriyor. Borçlar, 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor ve 2 bin lirayı aşmayan borçlar siliniyor. Ayrıca, birikmiş faizler üzerinde de önemli indirim sağlanıyor. Gecikme faizleri ve cezaları siliniyor: Yapılandırmaya başvuranların borçlarının gecikme faizi ve cezaları siliniyor. Bunun yerine enflasyon farkı hesaplanıyor. Peşin ödeme yapanların ise hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Başvuru ve ödeme yöntemleri: Emlak vergisi taksitleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye direkt olarak veya belediyenin hesabının bulunduğu banka şubelerine ödenebiliyor. Emlak vergisi muafiyeti ve EYT'liler için ek bilgiler: Emekli aylığı bağlatan EYT'liler de emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler. Emekli olan EYT'liler, emlak vergisi muafiyetinden gelecek yıldan itibaren faydalanmaya başlayacaklar. Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar da emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. Gelirleri 70 bin lirayı aşmayanlar bu haktan faydalanabilir. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için, emeklilerin emlak dışında herhangi bir işte çalışmamaları ve belirli gelir sınırlarını aşmamaları gerekmektedir. EYT'lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için konutta bizzat oturma şartı bulunmamaktadır. Ancak muafiyetten yararlanmak için tek konuta sahip olunması gerekmektedir. Yazlık ev sahipleri için emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyet şartı, tek konutun olmasıdır. Eğer yazlıktan başka ev yoksa ve sürekli olarak bu yazlık evde ikamet ediliyorsa muafiyet uygulanabilir. Bu bilgiler doğrultusunda, yapılandırma süreciyle ilgili son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar, bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi hizmeti üzerinden emlak vergisi borçlarını sorgulayabilir ve yapılandırma imkanlarından yararlanabilirler.