Borçlu olanları dertten kurtaran düzenleme geldi: Resmen onay çıktı: Bunu yapanların borcu tamamen siliniyor!







BORÇLAR SİLİNİYOR







Borçlu vatandaşlara müjde bu sefer TBMM'den geldi! Peki kimlerin borçları siliniyor? Hangi borçlar yapılandırılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kamu borcu olan binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek o yasa TBMM onayından geçerek Resmi Gazete üzerinden paylaşıldı. Yürürlüğe giren borç yapılandırma yasası birçok borcu kapsıyor ve bazı borçları tamamen siliyor. Vatandaşın ekonomik olarak zorlandığı günlerde ilaç gibi gelecek yasa kapsamında vergi, sigorta, gümrük ve kamu borçları için kolaylık sağlanacak.Kamu borçlarının yapılandırılma imkanı verilecek. Eğer 2 bin TL ve altı borçlar davalık olduysa borç tamamen silinecek. Gelir, kurum, muhtasar, KDV vergileri için matrah artışı ve demirbaş stokları ile ilgili de düzenlemeler bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Borç yapılandırmaları için vatandaşa taksitlendirme imkanı sunulacak. Kesinleşmeyen ve dava aşamasında olan borçlar, inceleme kapsamındaki borçlar, kamu borçları ile ilgili ve kesinleşmeyen borçların yapılandırılması da vatandaşa sunulacak.