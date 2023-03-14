Borçlu olanları ferahlatan karar çıktı! Trafik, ehliyet... 30 gün kriterine dikkat!













Trafik cezaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Borçların tamamen silinebileceği duyuruldu ancak bu işlem için 30 gün sürenizin olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu detayı atlamadan hareket ederseniz borcunuzun silinip silinmediğini öğrenebilirsiniz. Peki 30 gün kuralı nedir? Trafik cezası borcu olanlar, ödemeleri gereken yüksek miktarlardan dolayı endişeleniyorlar. Ancak şimdi bir yapılandırma haberi var. Bu yapılandırmaya göre, belirli şartları taşıyanların trafik cezası borçları tamamen silinebilecek. Bu önemli bir fırsat! Haberimizde, borçların silinmesi için gerekli olan şartlar ve detaylar hakkında bilgi veriyoruz.Yeni düzenlemelerle birlikte trafik cezalarında önemli bir değişiklik yapıldı ancak bu değişiklik sadece belirli bir bölgeyi kapsıyor. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kişiler için trafik cezalarıyla ilgili yapılan düzenlemeler, OHAL kapsamında depremden etkilenen bölgeler için alınan tedbirlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki araç sahiplerinin muayeneleri ve trafik cezaları hakkında da bakanlıklar tarafından açıklamalar yapıldı. Son derece yıkıcı etkisi olan 7.7 şiddetindeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti ve 13.5 milyon insan etkilendi. Ancak OHAL kapsamında depremzedelerin mağduriyetleri hafifletilmeye çalışılarak trafik cezalarında yapılan düzenleme, sadece bu bölgede bulunanları ilgilendiriyor. Trafik cezaları için yeni bir düzenleme getirildi. Ticari ve binek araçların düzenli olarak araç muayenesi yaptırması gerektiği bilinmektedir. Muayene yaptırmayan araç sahiplerine yüksek ceza bedelleri uygulanmaktadır. Her yıl artan muayene ücretleri, 2023 yılında daha da yükseldi. Ancak deprem bölgesinde yaşayan kişiler için yeni bir düzenleme yapıldı. OHAL kapsamında, 3 aylık süre dolana kadar deprem bölgesinde muayenesi biten araçlar muayene edilmiş sayılacak. Depremzede vatandaşlar için de bir ay süre verildi. Bu süre içerisinde muayene yaptıramayan kişilerin trafik cezaları da silinecek. Siz de bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?