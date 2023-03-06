Borçlu olanları ferahlatan ödeme! O banka 5 yıl şartıyla borçları sıfırlayacak

Borçlarını tamamen kapatıp kurtulmak isteyen kişiler için bankaların sunduğu borç kapatma kredi kampanyaları devam etmektedir. Peki Ziraat Bankası borç kapatma kredisi nasıl alınır? Şartları nedir? Kimler başvurabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARDAN BORÇ KAPATMA KREDİLERİZiraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara 60 ay vadeye kadar ödeme planlı kredi sunmaya devam etmektedir. Borç kapatma kredisinden esnaf ve çiftçiler faydalanabiliyor. Aynı zamanda bina yalıtımında kullanmak için verilecek bina yalıtım kredisi, sıfır faizli kredi, çiftçi destek kredisi, tarım borç kredisi ve tarımsal kobi kredisi şartları da belli oldu. Son zamanlarda ekonomik olarak ulusal anlamda yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle birçok etken vatandaşı zora soktu. Birçok insan da bankaların ihtiyaç sahipleri için düzenlediği kredi kampanyalarını dikkatle takibini sürdürüyor. Bahsi geçmeyi başaran bankalardan şartları taşıyan vatandaşlar 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek. Çiftçi ve esnaf için düzenlenmiş olan kredi için şartlar ayrı ayrı belirlendi.
Konu konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalar yaptı. Erdoğan, bina yalıtımı için çekilecek kredinin daire başına 50 bin TL olarak planlandığını ve 60 ay vade, 0.99 faiz oranıyla verileceğini açıkladı. Genç girişimci kişiler için verilecek kredi miktarı 300 bin TL olarak belli oldu ve yaş sınırı 35 oldu. Borç kapatma kredisi takibe düşen ve ödenmeyen borçların kapatılması için 36 ay vadeli ve senelik yüzde 4 faiz oranı ile verilecek. Çiftçi destek kredisi 250 bin TL ve senelik faiz oranı 9.75, 36 ay vadeli olarak verilecek. Tarım borç transferi kredisi de başka bankalara borçları olan çiftçilerin borçlarını tamamen kapatması için Ziraat Bankası tarafından verilecek ve uygun faiz oranı ve ödeme planlarıyla çiftçiye sunulacak. Bu şekilde çiftçilerin ekonomik zorlukların beraberinde bir nebze olsun rahatlaması planlanıyor. Kredi için en yüksek 5 milyon TL verilecek ve 60 ay vade, senelik 9.75 faiz oranı uygulanacak.