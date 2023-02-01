Borçlular müjde! Hesap yapıldı, borç yapılandırmasıyla borçlar ne kadar düşecek belli oldu







YAPILANDIRMA PAKETİ İLE BORÇLARIN ERTELENMESİ VE ENFLASYON FARKININ ÖDENMESİ Türkiye’de borçların yapılandırılmasına olanak sağlayacak olan paketin Meclis sürecine girdiği haberi ile gündeme gelen düzenleme, vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapılandırmaya başvuranlar, çok daha az ödeme yaparak borcundan kurtulma şansı elde edecek.





BORÇLAR GECİKME ZAMMI SİLİNEREK GÜNCELLENECEK

PEŞİN ÖDEYENLERDEN ENFLASYON FARKININ YÜZDE 10'U ALINACAK

Meclis tarafından yapılandırmaya başvuran vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlayacak olan paket, borçların gecikme zamlarının silinmesi, taksitle ödeme seçeneğinin olması ve peşin ödemelerde ana para ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'unun alınması gibi avantajları içeriyor.Düzenleme kapsamında borçların gecikme zamlarının, cezalarının silinmesi yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. 1 Kasım 2016’dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE’deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016’dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Taksitle ödeme seçeneklerinin de kullanılması halinde, ana para ve enflasyon farkından oluşan yeni borcun, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılarak taksit sayısına bölünerek aylık ödeme hesaplanacak. Söz konusu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak.Borçları peşin ödeyenlerden ise anapara ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak, enflasyon farkının yüzde 90’lık kısmı ise silinecek. Ayrıca borç, idari para cezası ise aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırmanın avantajlarını anlatmak için örnek vermek gerekirse; 1 Ocak 2012 tarihinde 1.000 lira olan vergi ya da prim borcunun mevcut durumda kapatılması için 2.839 lira (31 Aralık 2022 itibariyle) gecikme faiziyle birlikte 3.839 lira ödeme yapılması gerekiyor. Ancak bu borç için yapılandırmaya başvurulması halinde 2.839 lira gecikme zammı yerine 816,50 lira enflasyon farkı hesaplanacak. Tüm bu düzenlemeler ve avantajlar vatandaşlar için önemli bir kolaylık olacak ve borçlarını çok daha rahat şekilde ödeyebilme imkanı sunacak.