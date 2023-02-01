Meclis tarafından yapılandırmaya başvuran vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlayacak olan paket, borçların gecikme zamlarının silinmesi, taksitle ödeme seçeneğinin olması ve peşin ödemelerde ana para ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'unun alınması gibi avantajları içeriyor.
Finans
01 Şubat 2023 - 22:45
Borçlular müjde! Hesap yapıldı, borç yapılandırmasıyla borçlar ne kadar düşecek belli oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen düzenlemeye göre borçların yapılandırılmasına yönelik paket düzenleniyor. Bu paket ile borcu olan vatandaştan gecikme faizi alınmayacak. Enflasyon farkının ise sadece yüzde 10'u alınacak. İşte paketin detayları...
Finans
01 Şubat 2023 - 22:45
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YAPILANDIRMA PAKETİ İLE BORÇLARIN ERTELENMESİ VE ENFLASYON FARKININ ÖDENMESİ Türkiye’de borçların yapılandırılmasına olanak sağlayacak olan paketin Meclis sürecine girdiği haberi ile gündeme gelen düzenleme, vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapılandırmaya başvuranlar, çok daha az ödeme yaparak borcundan kurtulma şansı elde edecek. Düzenleme kapsamında borçların gecikme zamlarının, cezalarının silinmesi yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. 1 Kasım 2016’dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE’deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016’dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Taksitle ödeme seçeneklerinin de kullanılması halinde, ana para ve enflasyon farkından oluşan yeni borcun, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılarak taksit sayısına bölünerek aylık ödeme hesaplanacak. Söz konusu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak.
YAPILANDIRMA PAKETİ İLE BORÇLARIN ERTELENMESİ VE ENFLASYON FARKININ ÖDENMESİ Türkiye’de borçların yapılandırılmasına olanak sağlayacak olan paketin Meclis sürecine girdiği haberi ile gündeme gelen düzenleme, vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapılandırmaya başvuranlar, çok daha az ödeme yaparak borcundan kurtulma şansı elde edecek. Düzenleme kapsamında borçların gecikme zamlarının, cezalarının silinmesi yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. 1 Kasım 2016’dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE’deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016’dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak. Taksitle ödeme seçeneklerinin de kullanılması halinde, ana para ve enflasyon farkından oluşan yeni borcun, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılarak taksit sayısına bölünerek aylık ödeme hesaplanacak. Söz konusu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak.
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