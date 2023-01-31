Borçlulara Cumhurbaşkanı jesti! 0.37 faizle borç kapatma kredisi! 10 yılda bir gelen kredi paketi hızır gibi yetişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Halkbank tarafından 0.37 faiz oranıyla 6 ay ödeme ertelemeli ve maksimum 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başlatıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA BANKALARA BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI!
Kamuoyuna duyuruldu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile resmi gazetede yayımlanan kararla, bankalara borçlu vatandaşların borçlarını ödemesi için günlerdir heyecanla beklediği müjdeli haber
verildi. Halkbank borç kapatma kredisi kampanyasına başlanmış oldu.
Vatandaşlar 0.37 faiz oranı ile 6 ay ödeme ertelemeli borç kapatma kredisinden faydalanabilecek. Banka borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için özellikle pandemi sürecinde önemli bir kurtarıcı olacağı kesin.
UYGUN FAİZLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?
Halkbank tarafından başlatılan kampanya ile vatandaşlar, 100 bin lira limiti olan ve 0 faizli 36 ay vadeli krediden faydalanabilecek. Buna ek olarak yaş sınırı da 35’e çıkarılmış. Söz konusu kredi
paketinden faydalanmaya başlamak için Halkbank şubelerine giderek başvuru yapılması gerekiyor. Kamu bankalarınca başlatılan bu kampanya, vatandaşların tüm banka borçlarını toplayarak kolay, hızlı ve ucuza ödeme imkanı sunacak. Vatandaşlar tüm borçlarından çok daha kolay şekilde kurtulma şansına sahip olacak. Halkbank borç kapatma kredisi kampanyasının detayları haberimizde. Başvuruların yoğunluk göstereceği düşünülürken, borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin banka şubelerine geç kalmadan başvurmaları önerilmektedir.