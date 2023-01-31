Kredi
31 Ocak 2023 - 07:30

Borçlulara Cumhurbaşkanı jesti! 0.37 faizle borç kapatma kredisi! 10 yılda bir gelen kredi paketi hızır gibi yetişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşların cebini rahatlatacak kredi. Halkbank'tan kredi alan vatandaşlar düşük faiz ile borçlarını kapatabilecek. İşte tüm detaylar...

Kredi
31 Ocak 2023 - 07:30
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Borçlulara Cumhurbaşkanı jesti! 0.37 faizle borç kapatma kredisi! 10 yılda bir gelen kredi paketi hızır gibi yetişti!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Halkbank tarafından 0.37 faiz oranıyla 6 ay ödeme ertelemeli ve maksimum 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başlatıldı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA BANKALARA BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI!

Kamuoyuna duyuruldu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile resmi gazetede yayımlanan kararla, bankalara borçlu vatandaşların borçlarını ödemesi için günlerdir heyecanla beklediği müjdeli haber verildi. Halkbank borç kapatma kredisi kampanyasına başlanmış oldu.



Halkbank

 Vatandaşlar 0.37 faiz oranı ile 6 ay ödeme ertelemeli borç kapatma kredisinden faydalanabilecek. Banka borçlarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için özellikle pandemi sürecinde önemli bir kurtarıcı olacağı kesin. 

UYGUN FAİZLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Halkbank tarafından başlatılan kampanya ile vatandaşlar, 100 bin lira limiti olan ve 0 faizli 36 ay vadeli krediden faydalanabilecek. Buna ek olarak yaş sınırı da 35’e çıkarılmış. Söz konusu kredi paketinden faydalanmaya başlamak için Halkbank şubelerine giderek başvuru yapılması gerekiyor. Kamu bankalarınca başlatılan bu kampanya, vatandaşların tüm banka borçlarını toplayarak kolay, hızlı ve ucuza ödeme imkanı sunacak. Vatandaşlar tüm borçlarından çok daha kolay şekilde kurtulma şansına sahip olacak. Halkbank borç kapatma kredisi kampanyasının detayları haberimizde. Başvuruların yoğunluk göstereceği düşünülürken, borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenlerin banka şubelerine geç kalmadan başvurmaları önerilmektedir.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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