Borçlulara flaş karar: Yapılandırma süresi uzatıldı! İlk taksit ödemeleri o tarihte yapılacak!







31 MAYIS SON BAŞVURU TARİHİ







Son dakika haberine göre, kamu borçlarına yapılandırma için başvuru süresi Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay uzatıldı. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 30 Haziran'a kadar ödenebilecek. Bu yapılandırma kapsamında vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine olan borçlar gibi birçok kurumun alacakları yapılandırılmaktadır.Kamu borçlarına ilişkin yapılandırma sürecinde bugüne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 3.279.311 mükellef başvuruda bulunmuş ve 4.883.464 yapılandırma dosyası oluşturulmuştur. Başvuruların sonucunda 21 Mayıs 2023 itibarıyla 178,3 milyar lira tutarında alacak yapılandırılmış ve 8,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirilmiştir. Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Yapılandırılan borçlar, ödemelerin peşin veya taksitler halinde yapılabilmesi imkanı sunmaktadır. Peşin ödemeler ve ilk taksitlerin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu yapılandırma süreci, vatandaşların mali durumlarını düzeltme ve borçlarını ödeme konusunda fırsatlar sunmaktadır. Yararlanmak isteyen kişilerin belirtilen süreleri dikkate alarak başvurularını tamamlamaları ve ödeme planlarını düzenli bir şekilde takip etmeleri önemlidir.