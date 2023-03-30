Borçluları feraha kavuşturan devlet desteği! 31 Mayıs'a kadar bunu yapanların borcunun yarısı silinecek: Süreyi kaçıranın vay haline!

Türkiye’de borcu olan milyonlarca vatandaşa müjdeli haber verildi. Yapılandırma kapsamında, gümrük vergileri ve cezaları dahil birçok borcun silineceği açıklandı. Bu kapsamda, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların borçlarının %50'si silinecek. Bu durum, borcu olan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca, yapılandırma başvurusunda bulunup ödeme planına uygun ödemeler yapan vatandaşlar, borçlarını tamamen ödeyerek borç yükünden kurtulabilecekler. Bu gelişme, ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlar için büyük bir destek niteliği taşıyor.
Devlet, Borçların Yarısını Silecek!
31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırılmış olan gümrük vergisi ve cezaları dahil borcu olan vatandaşlar için devletten müjdeli bir haber geldi. Yapılandırma kapsamında borçların yarısı silinecek. Başvurular, borçluların ilgili gümrük idarelerine dilekçe ile başvurmasıyla gerçekleşebilir. Ödeme konusunda ise, borçluların 12, 18, 24, 36 veya 48 ay eşit taksitler halinde ödeme seçenekleri bulunuyor. Son başvuru tarihi olarak belirlenen 31 Mayıs tarihi, gümrük borcu olan vatandaşların son şansı olarak öne çıkıyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular, indirimli ödeme fırsatından yararlanma imkanını kaybedebilir. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, gümrük kanunu ve ilgili kanunlar kapsamında yer alan birçok ceza ve vergi yeniden yapılandırılacak. Bu sayede, borcu olan vatandaşlar daha kolay bir şekilde borçlarını ödeme imkanı bulacaklar.
31 Aralık 2002 tarihinden önceki süreçler içerisinde gümrük borcu olan vatandaşlar için müjdeli bir haber geldi. Bu borçlar, 12 Mart 2023 tarihinden itibaren yapılandırmaya dahil edilecek borçlar arasına alındı. Yapılandırmaya dahil olmak isteyen vatandaşlar ise 31 Mayıs 2023 tarihinin mesai bitimine kadar ilgili gümrük idarelerine başvuruda bulunarak bu fırsattan yararlanabilecekler. Bu yapılandırma kapsamında geri kalan borçlar peşin ödenebileceği gibi taksitlerle de ödenebilecek. Taksit seçenekleri arasında 12, 18, 24, 36 ve 48 ayı kapsayan eşit taksitler bulunuyor. Borçların bir kısmı silinecek ve geriye kalan kısmı ise vatandaşların isteği doğrultusunda eşit taksitler halinde ödenebilecek. 31 Aralık 2022 tarihinden bu tarihe dahil olmak üzere geriye dönük olarak gümrük borcu olan vatandaşlar da 12 Mart 2023 tarihine kadar yapılandırmaya dahil olabilecekler.