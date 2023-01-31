Borcu dağ gibi biriken 100.000 TL ile hepsini sıfırlayacak! Tek şartı var: Ziraat Bankası onay verdi!

Ziraat Bankası borcu olan müşterileri için kredi vermeye devam ediyor. Peki Ziraat Bankası kredi başvuruları nasıl yapılır? Düşük faizli kredi çekmek için ne yapmak gerekir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASIZiraat Bankası başvuru yapan ve başvurusu onaylanan vatandaşlara 100 bin TL'ye varan uygun faizli kredi kullanma imkanı sunuyor. Kredi başvurusu yapmak için banka müşterisi olmak gerekiyor. Kredisi onaylanan vatandaşların talep ettikleri tutar aynı gün içinde müşteri hesabına yatırılıyor. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kredi kampanyasına internet üzerinden başvuru yapılabileceği gibi en yakın şubeye giderek başvurular alınıyor.
100 bin TL kredi isteyen vatandaşa 24 ay vadeli kredi veriliyor ve aynı zamanda 3 ay erteleme şansı tanınıyor. Kredi başvurusunu banka şubesine giderek yapacak olan vatandaşın kimlik ve gelir belgesinin yanında olması gerekiyor. İhtiyaç kredisine internet üzerinden de kolaylıkla başvuru yapılabiliyor. Banka müşterisi olan vatandaşlar banka hesaplarından internet şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabiliyor ve başvuruları onaylanan müşterilerin kredileri aynı gün içinde hesaba geçiyor. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak vatandaşların hızlı kredi başvurusu yapması gerekiyor. Hızlı kredi çekecek vatandaşlara 5 bin TL kredi kullandırılıyor. Ancak kredi olarak kullanmak istemeyen vatandaşların 5 bin TL tutarları nakit avans başvurusu yaparak kartlarına da yansıyabiliyor.