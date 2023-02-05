Borcu dağ gibi birikenlere duyuruldu: 50 bin TL borç kapatma kredisi borçları sıfırlayacak

Gelen haberler arasında PTT'nin yapılacak yapılandırma miktarını ve şartları yer alıyor.
3 AY ERTELENEBİLİR PTT KREDİSİ AVANTAJIPTT, diğer bankalara olan borçlarını ödemek isteyenler için uygun bir kredi avantajı sunuyor. PTT, 50000 Türk Lirasına kadar anında kredi desteği sunuyor. Ayrıca borç desteği 3 ay ertelemeli olarak sunulmaktadır.
PTT'nin sunduğu bu avantaj ile diğer bankalara olan borçların aynı çatı altında tahsili ve yeniden yapılandırılması mümkündür. Hem borçlarını kapatmak isteyenler için hem de cebinde para tutmak isteyenler için avantajları yadsınamaz. PTT kredi desteği cazip faiz oranı ile birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Maksimum kredi tutarı 50000 Türk Lirasıdır. Ayrıca %3,09 faiz oranı uyguluyor. Faiz oranları kredi tutarına ve vade sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ödeme seçeneklerinin kişinin bütçesine uygun olmasına da dikkat edilmelidir.