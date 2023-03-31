Borcu dağ gibi birikenlere müjde! O banka 15 gün içinde başvurana dev borç kapatma kredisi verecek: İşte şartlara göre verilecek kredi miktarı!

Bankalar borçlarını tamamen kapatmak ve tek elde toplamak isteyen vatandaşlar için borç kapatma kredisi kampanyalarına devam ediyor. Borcu olan vatandaşlara o bankadan müjdeli haber geldi! Şartları taşıyan herkes ödemeyi alacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN BORÇ KAPATMA KREDİSİBankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen ve tek bir yere borçlanmak isteyen vatandaşlar için Akbank müjdeli haberi verdi. Şartları taşıyan kişilere 50 bin TL ile 100 bin TL arasında kredi verilecek. İhtiyaç kredisi kapsamında düzenlenen krediden kredi şartlarını taşıyan herkes faydalanabilecek.
Kredi başvurusu yapabilmek için 18 yaşını tamamlamak ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmak gerekiyor. Akbank kredi vadesi 36 ay şeklinde düzenlenecek ve 3 ay ertelemeli şekilde alınabilecek. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak anında ödemelerini alabilecek. Banka müşterisi kişiler telefonlarından kısa mesaj göndererek alabilecekleri kredi tutarını da öğrenebilecek. 36 ay vadeli olarak düzenlenen kredi kampanyası anında sonuçlanacak ve anında hesaba yatacak. Akbank şubelerinden de kimlik kartı ile giderek kredi başvurusu yapılabilecek. Aynı zamanda başvurular bankanın müşteri hizmetlerini arayarak yapılabilecek.