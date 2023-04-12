Borcu dağ gibi birikenlere müjdeli haber! PTT 100.000 TL borç kapatma kredisi verecek: Tek bir SMS yeter! PTT tarafından Borç Kapatma Kredisinin verilecek açıklandı. Hem de başvurular tek bir sms ile olacak. Bir SMS ile birlikte başvuran ve şartları sağlayan kişilere 100 Bin TL kredi ödemesi verilecek! İşte detaylar...
PTT TARAFINDAN BORÇ KAPATMA KREDİSİ
PTT müşterilerine borç kapatma kredisi veriyor. Haberi duyan hemen akın etti. Borçların artması ve geçim derdi derken son zamanların en işlek konularından biri olan borç kapatma kredileri çok merak ediliyor. Yüksek faizler nedeniyle çok fazla tercih edilmeyen borç kapatma kredisinde, vatandaşa umut verici ve müjdeli haberi PTT duyurdu. Buna göre uygun faiz seçeneği ile birlikte borç kapatma kredisi kullanabilecek. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...
PTT yaptığı duyuru ile birlikte Aktif Bank ile birlikte bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Aktif Bank ve PTT'nin beraber sağladıkları işbirliğinde müşterilere 100 bin TL kadar borç kapatabilme kredisi verilecek. T.C Kimlik numarası üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. Bu acil nakit desteğe ve ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak için ise bulunduğunuz yere en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabiliyorsunuz. Ya da başvuruda bulunmak için tek bir sms ile başvuru sağlayabiliyorsunuz. Bunun için tek bir sms yeterli. Aktif Bank başvurusu için 11 haneli olarak bulunan T.C kimlik numarasını 30 50'ye SMS olarak yollayıp başvuruda bulunabiliyorsunuz. Beş dakikalık kısa bir süre içerisinde başvurunuz onaylanıp tarafınıza dönüş yapılıyor.