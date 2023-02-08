Vatandaşların üç banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmasına yönelik yeni kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanya kapsamında bankaların müşterisi olan tüm vatandaşlara 20 bin TL'ye varan kredi alacağı duyuruldu. Acil ihtiyaç halinde, kredi alan tüm vatandaşların kredibilitesinin işlemi gerçekleştirebilecek bir sonraki banka aracılığıyla olması halinde işlemler gerçekleştirilecek ve ihtiyaç kredisi sağlanacaktır. Nakit kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılım göstererek başvuru koşullarına bağlı olarak dilediğiniz zaman kredi alışverişi yapabilirsiniz. Acil kredi kampanyası kapsamında işlem yapan tüm vatandaşlar bankanın şartlarına uyması durumunda şubeye gitmeden işlemleri 5 dakikadan daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek.
Kredi
08 Şubat 2023 - 16:45
Borcu olan bu bankalara akın edecek: Hesap açtırana 20.000 TL ödeme!
3 banka tarafından yapılan bir açıklamada hesap açtırarak başvuru yapılması halinde müşterilere 20.000 TL ödeme gerçekleştirileceği bildirildi.
Kredi
08 Şubat 2023 - 16:45