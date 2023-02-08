Kredi
08 Şubat 2023 - 16:45

Borcu olan bu bankalara akın edecek: Hesap açtırana 20.000 TL ödeme!

3 banka tarafından yapılan bir açıklamada hesap açtırarak başvuru yapılması halinde müşterilere 20.000 TL ödeme gerçekleştirileceği bildirildi.

Kredi
08 Şubat 2023 - 16:45
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Borcu olan bu bankalara akın edecek: Hesap açtırana 20.000 TL ödeme!
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Vatandaşların üç banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmasına yönelik yeni kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanya kapsamında bankaların müşterisi olan tüm vatandaşlara 20 bin TL'ye varan kredi alacağı duyuruldu. Acil ihtiyaç halinde, kredi alan tüm vatandaşların kredibilitesinin işlemi gerçekleştirebilecek bir sonraki banka aracılığıyla olması halinde işlemler gerçekleştirilecek ve ihtiyaç kredisi sağlanacaktır.

Nakit kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılım göstererek başvuru koşullarına bağlı olarak dilediğiniz zaman kredi alışverişi yapabilirsiniz. Acil kredi kampanyası kapsamında işlem yapan tüm vatandaşlar bankanın şartlarına uyması durumunda şubeye gitmeden işlemleri 5 dakikadan daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek.



Hesap açtırana 20.000 TL ödeme!

AKBANK 20.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Akbank'tan 20.000 TL kredi kullanmak için ilk olarak bankada hesabınızın bulunması veya yeni hesap açtırmanız gerekmektedir. Dileyen vatandaşlar Akbank Direkt uygulamasını cep telefonlarına indirdikten sonra işlemlerini yapabilirler. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak 36 ay vadeye sahip 20.000 TL kredi ödemesini kullanabilirsiniz. Her zaman size en yakın banka şubesine gidip kimliğinizle o bankaya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DENİZBANK 20.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Denizbank'tan 20.000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bankadan gelen kredi onayını SMS ile anında görebilirler. SMS ile ihtiyaç kredisine başvurmak için TC kimlik numarası ve doğum tarihi ile 32 80'e göndererek ihtiyaç kredisi alabilir. Kredi işlemlerine hemen başlamak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi çekebiliyor.

ZİRAAT BANKASI 20.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası bir kamu bankası olduğu için düşük faiz oranı ile hazırladığı kredileri vermeye devam etmektedir. Ziraat Bankası, aynı işyerindeki tüm uzun süreli emekli ve sigortalılara Ziraat Mobilden sonuçları 5 dakikada paylaşıyor. Ziraat Bankası'ndan başvuru yapın ve 5 dakikada kredi sonucunu alın, onaylanan tutar hesabınıza yüklenip kullanılabilir.

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