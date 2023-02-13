Borcu olan milyonlara açıklandı! Limit, ödeme tarihi, asgari tutar... Artık değişti

BDDK, 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacı ile yerel halk adına kurulun aldığı kararı resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yayımlanan bilgilendirme yazısında kredi
kartı limitlerine göre minimum yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki fark ortadan kalkacak. Asgari tutar vade borcu yüzde 20'si şeklinde bir limit belirlenmişti. Kredi kartı limiti belirlenirken bankaların dikkate aldığı limitler artırılmıştır. Yeni düzenleme ile bankanın toplam kart limiti, hak kazanan kişinin aylık ortalama net gelirinin ilk yıl 4 katını, sonrasında ise 8 katını geçemeyecek.
Bankalar, nakit kullanılan ve asgari bakiyesi olmayan kredi kartlarını kapatıp iptal etmeye ve borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı çıkarmamaya zorlandılar. Bu kapsamda kart borçları döneminde tahsilat yapmayarak ödemesiz süreyi ayarlandı.
KREDİ TEMİNATLAR SÜRELERİ ERTELENDİ
Aylık veya yıllık ortalama geliri belli olmayan kişilerin kullanabilecekleri kredi kartı limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finans
şirketleri tarafından kullandırılan ihtiyaç kredileri ile taşıt kredileri iel beraber, anapara ve faiz ödemelerinin müşterinin talebi üzerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde ertelenmesi halinde uzatılmamasına karar verildi. Bankalar, kredi müşterilerinden almak için kredi notları ve elde etmek için ek belgeler sağlamakla görevlendirildi. Depremden etkilenen müşterilerin gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için son tarih ertelendi.
"Anapara ve faiz ödemeleri 6 ay ertelenecek"
Depremden etkilenen eyaletlerde yerleşik işletmeler için, bağımsız olarak doğrulanmış işletmelerin kredi ödemeleri için bankalara bilgi ve belge sunma süresi uzatıldı. Müşterinin talebi üzerine anapara ve faiz ödemesinin en az altı ay ertelenmesine karar verilmiş olup, erteleme faiz/kâr ortaklığı talep edilmeksizin yapılırsa müşterinin talebi aranmayacaktır. Ayrıca, kuruluşların BDDK yasalarına ve bankacılık politika ve uygulamalarına uyması, bu süreçte müşterilere haksızlık yapmaması ve ek fon dahil olmak üzere mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamaya özen göstermesi konusunda teşvik edilecek. Bu kararlar 6 Şubat 2023 tarihinden 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerlidir. Öte yandan BDDK, bu hafta başında aldığı bir kararla, bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finans şirketlerinin depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredilerin koşullarını belirlemesinin önünü açtı. Ayrıca, kredi kartı ile işlenen mal ve hizmet satışlarında daha önce farklılaştırılmış ürünlere ilişkin taksit ödeme süreleri Yönetim Kurulu kararı ile 1 katına kadar uzatılmıştır. Bugün açıklanan ek kararlar, kredi koşulları ve kredi kartı ödeme limitleri konusunda tanınan esneklik süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıyor.