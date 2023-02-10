Borcu olan PTT'ye akın ediyor: Borçlar için az önce duyuruldu

PTT, bireysel kredilerin yanı sıra borç kapatma kredileri de sunacağını açıkladı. Bankanın yayınladığı haberde, tüm banka borçlarınızı ödeme seçeneği olacağını duyurdu. Borcu olan ve ödemekte zorlanan herkes borçlarının affedilmesini talep edebilecek.
PTT'ye göre borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması gerekiyor. Emekli maaşını bu bankadan alan tüm emekliler başvuruda bulunabiliyor ve izin verilen tutara kadar kredilerini borç geri ödemesi olarak kullanabiliyor. Emekli vatandaşlara bu desteğin verilebilmesi için ayrıca bir şart daha var. Emekli maaşı, PTT'ye geçirilirse ödeme alınabiliyor.