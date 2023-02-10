Kredi
10 Şubat 2023 - 15:30

Borcu olan PTT'ye akın ediyor: Borçlar için az önce duyuruldu

PTT, yeni kampanyası kapsamında borçlarını ödemek isteyenlere mesaj attı.

Kredi
10 Şubat 2023 - 15:30
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Borcu olan PTT'ye akın ediyor: Borçlar için az önce duyuruldu
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PTT, bireysel kredilerin yanı sıra borç kapatma kredileri de sunacağını açıkladı. Bankanın yayınladığı haberde, tüm banka borçlarınızı ödeme seçeneği olacağını duyurdu. Borcu olan ve ödemekte zorlanan herkes borçlarının affedilmesini talep edebilecek.

 



PTT'ye göre borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması gerekiyor. Emekli maaşını bu bankadan alan tüm emekliler başvuruda bulunabiliyor ve izin verilen tutara kadar kredilerini borç geri ödemesi olarak kullanabiliyor. Emekli vatandaşlara bu desteğin verilebilmesi için ayrıca bir şart daha var. Emekli maaşı, PTT'ye geçirilirse ödeme alınabiliyor.

 

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100.000 TL Borç Kapatma Kredisi 

Emekli maaşı alanlar, bu kurumdan borç kapatma kredisine başvurmak istiyorlarsa emekli maaşlarını bankaya transfer etmeli. Ayrıca, borç kapatma kredisi yalnızca mevcut kredi kartı ve banka kredilerinizi öder. Ne yazık ki icra ve senet buna dahil değil.  Bu kampanya ile emekli maaşını PTT aracılığıyla alan herkes kendisine en yakın PTT şubesine giderek 24 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar ödeme planı düzenleyecekleri bir kredi alabilecek. Bu programa katılanlar aynı zamanda PTT bireysel kredilerine de başvurabilecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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