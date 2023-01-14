Borcu olanlar bu haberi pür dikkat okusun! 'Bana vermezler' demeyin: Nakit paraya ihtiyacı olanların imdadına bu banka koştu!

Denizbank, acil nakit ihtiyacı olanlara kaçırılmayacak fırsatlarını sundu. Bu kapsamda banka hem kendi müşterilerine hem de müşterisi olmayanlara kredi notlarını dikkate almadan 15 bin liralık kredi kullandıracak.
KREDİ NOTUNA BAKILMAYACAK!Denizbank'ın yeni kredi kampanyası kapsamında kredi puanı dikkate alınmadan, kırmızı kalem alanlar da dahil tüm müşterilere 15.000 TL'lik ihtiyaç kredisi verilecek.
Emeklileri de düşünen Denizbank, maaşını taşıyan emekliye de uygun ödeme seçenekleriyle kredi veriyor. Bu kapsamda maaşını getiren emeklilere 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi veren banka 24 aylık vade seçeneği de sunuyor.