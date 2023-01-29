Borcu olanlar dikkat! Bu tarihe kadar mutlaka yapmanız gerekiyor: Yapanın borcu silinecek













Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısından masaya yatırılan bir diğer konu ise borç yapılandırmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunurken genel bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Taksitli ve peşin seçeneklerle borç yapılandırmalarına dair paket düzenlenirken özellikle 30 Nisan 2023 tarihinin altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan borç yapılandırmalarına dair yapılan açıklamada önemli bilgileri verdi. Kamu kurumlarına olan borçlara dair cezalar tekrar yapılandırılırken 2 bin TL'yi aşmayanlar vergi dairelerine olan borçların tahsiline son verilmesine karar verildi.AKP Başkanvekili Mustafa Elitaş, kanun teklifini tamamladığını duyururken bununla beraber cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin başlatıldığının altını çizdi. Borç yapılandırmalarından yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekir. Borç tutarına bakılarak peşin ya da taksitli olarak ödemelere dair Elitaş, kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşların hepsi borçlarını yapılandırmak için vergiler askıya alınırken yapılmayan ceza ödemeleri, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi borçlarında aynı zamanda yapılandırılacağı müjdesi verildi.