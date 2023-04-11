Finans
11 Nisan 2023 - 11:30

Borcu olanlar dikkat! Son dakika kararı çıktı bu borçlar silindi: e-Devlet'ten hemen kontrol edin!

Devlete borcu olanlar, müjde! Devlet vergi yapılandırması ile borçlarınızı siliyor! İşte detaylar...

Finans
11 Nisan 2023 - 11:30
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Borcu olanlar dikkat! Son dakika kararı çıktı bu borçlar silindi: e-Devlet'ten hemen kontrol edin!


Torba yasa birden fazla farklı konuyu içeren yasa tasarılarını ya da yasa tekliflerini ifade eden bir terimdir. Bu tür yasa tasarıları, genellikle birçok farklı konuyu içeren ve birçok yasa değişikliğini aynı anda ele alan bir yasa paketini içerir. ürkiye vergi affı, vergi borçlarının yapılandırılması için uygulanan bir yasal düzenlemedir. Vergi affı yasaları, vergi borcu olan mükelleflerin borçlarını ödeme kolaylığı sağlamak ve borçlarından kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla yürürlüğe konulur.

Türkiye'de son olarak 2021 yılında bir vergi affı yasası çıkarıldı. Bu yasa kapsamında vergi, SGK prim, trafik cezası, idari para cezası gibi kamu borçlarına sahip olan mükellefler, borçlarını yapılandırma imkanına sahip oldular. Yapılandırma imkanından yararlanan mükellefler, borçlarını taksitlendirerek ödeme yapabildiler.  Yapılandırma imkanından yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyordu. Örneğin, vergi borcu olan mükelleflerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyordu. Ayrıca, yapılandırma başvurusu yapabilmek için borçların belirli bir tutarı geçmemesi, daha önce yapılan taksit anlaşmalarına uymuş olunması gibi şartlar da aranıyordu. Peki 2023'teki koşullar neler?



Torba yasalar, farklı konulardaki yasa değişikliklerini tek bir yasa tasarısı veya yasa teklifi altında toplayarak, yasama sürecini hızlandırmak, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak, farklı konular arasındaki ilişki ve etkileşimleri dengelemek gibi nedenlerle kullanılabilir. Bugüne kadar görülen en kapsamlı vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin ayrıntıları sonunda belli oldu. Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi affı ve borç yapılandırma kanun teklifi Meclis tarafından kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. Düzenleme ile vatandaşlara 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme imkanı sunulacak. Peki, hangi borçlar silinecek ve kapsamı ne olacak? İşte 2023 vergi affı ile ilgili detaylar.

vergi borçları siliniyor mu

VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Vergi borçları, cezaları ve diğer borçlar için yapılandırma düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme kapsamında, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yer alıyor. Depreme yönelik düzenlemeler de yasa ile eklenmiş olup, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak. Başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Yapılandırma başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek ve ilk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

devlete borcu olanlara müjde

YAPILANDIRMA KAPSAMI VE BAŞVURU SÜRECİ

Vergi dairesine olan tüm borçlar, gelir vergisi dahil olmak üzere KDV gibi, silinecektir. Örneğin, bir ev sahibi geçen yıl elde ettiği kira gelirini eksik beyan etti ve bin 900 liralık bir cezası bulunuyor. Bu ceza da yapılandırma kapsamında silinecektir. Ancak, aynı kişi ayrıca 427 liralık bir kırmızı ışık ihlali cezası da almış durumda ise, gelir vergisi ve kırmızı ışık cezasının toplamı 2 bin liranın üstünde olduğu için borç silinmeyecektir. Yine de, kişi isteğe bağlı olarak yapılandırmadan yararlanabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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