Borcu olanlar dikkat! Son dakika kararı çıktı bu borçlar silindi: e-Devlet'ten hemen kontrol edin!

Torba yasa birden fazla farklı konuyu içeren yasa tasarılarını ya da yasa tekliflerini ifade eden bir terimdir. Bu tür yasa tasarıları, genellikle birçok farklı konuyu içeren ve birçok yasa değişikliğini aynı anda ele alan bir yasa paketini içerir. ürkiye vergi affı, vergi borçlarının yapılandırılması için uygulanan bir yasal düzenlemedir. Vergi affı yasaları, vergi borcu olan mükelleflerin borçlarını ödeme kolaylığı sağlamak ve borçlarından kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla yürürlüğe konulur. Türkiye'de son olarak 2021 yılında bir vergi affı yasası çıkarıldı. Bu yasa kapsamında vergi, SGK prim, trafik cezası, idari para cezası gibi kamu borçlarına sahip olan mükellefler, borçlarını yapılandırma imkanına sahip oldular. Yapılandırma imkanından yararlanan mükellefler, borçlarını taksitlendirerek ödeme yapabildiler. Yapılandırma imkanından yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyordu. Örneğin, vergi borcu olan mükelleflerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyordu. Ayrıca, yapılandırma başvurusu yapabilmek için borçların belirli bir tutarı geçmemesi, daha önce yapılan taksit anlaşmalarına uymuş olunması gibi şartlar da aranıyordu. Peki 2023'teki koşullar neler?
Torba yasalar, farklı konulardaki yasa değişikliklerini tek bir yasa tasarısı veya yasa teklifi altında toplayarak, yasama sürecini hızlandırmak, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak, farklı konular arasındaki ilişki ve etkileşimleri dengelemek gibi nedenlerle kullanılabilir. Bugüne kadar görülen en kapsamlı vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin ayrıntıları sonunda belli oldu. Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi affı ve borç yapılandırma kanun teklifi Meclis tarafından kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. Düzenleme ile vatandaşlara 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme imkanı sunulacak. Peki, hangi borçlar silinecek ve kapsamı ne olacak? İşte 2023 vergi affı ile ilgili detaylar.