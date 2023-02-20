Borcu olanlara duyuruldu! O belge artık istenmeyecek: Son tarih belli oldu







DEPREM NEDENİYLE "BORCU YOKTUR" BELGESİ İSTEMEYECEK







31 Temmuz tarihine kadar yapılacak ödemelerde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurumlarının vadesi geçmiş borcu bulunmayanlara ödeme yapabilmeleri için belge talep etme zorunluluğu kalktı. Bu karar, depremlerden etkilenen vatandaşların ödemelerinin gecikmeden yapılabilmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla alındı.Tebliğde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak bazı ödemeler öncesinde borç durumunun kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda, vergi dairelerine olan borçların bulunmaması şartı getiriliyor. Bu düzenleme, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un verdiği yetki çerçevesinde hayata geçiriliyor. Tebliğin değişikliği ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri, döner sermaye işletmeleri, Kamu İhale Kanunu'na tabi kurumlar ve kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar ödemeler yapmadan önce hak sahibinin vadesi geçmiş borcunun olmadığını belgelemesi gerekiyor. Bu belge, 5 bin lira ve üzeri ödemeler sırasında aranacak. Mesleki kuruluşlar ve vakıf üniversiteleri ise bu kapsamın dışında tutuluyor. Tebliğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.31 Temmuz'a kadar yapılacak olan ödemelerde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belgeyi arama zorunluluğundan muaf tutuldu. Böylece, deprem kapsamında yapılacak olan ödemelerde hak sahiplerinin borcu olup olmadığına dair belge talep edilmeyecek. Ancak deprem sonrası yapılacak ödemelerde belge talep edilmesi gerekecektir. Bu değişiklik, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile yürürlüğe girdi.