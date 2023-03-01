Borcu olanlara ilaç gibi kampanya! ING Bank bu tutara kadar faizsiz kredi dağıtıyor! Borcu olanlar dikkat! ING Bank'tan müthiş bir duyuru geldi. Faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor hem de anında. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvuru şartlarını sağlayan ING Bank müşterileri bu kampanyadan yararlanacak. Bankanın açıkladığı kampanyanın detayları ve diğer ayrıntılar haberimizde...
ING BANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ SÜRPRİZİAcil nakit paraya mı ihtiyacınız var, borcunuz var ödeyemiyor musunuz? İşte tam sizlik bir fırsat. ING müşterileri için ihtiyaç kredisi kapsamında borç ödeme kredisi veriyor. Üstelik faizsiz. Şartları taşıyan müşterileri için anında ödeme yapan ING Bankası, kredi başvurusu için şartları da açıkladı.
Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yeni bir kampanya düzenlemesi ING Bank'tan geldi. Sıfır faizsiz oluşu müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Hollanda'da genel merkezi olan banka Türkiye'deki müşterileri için yeni bir kampanya detayı paylaştı. İnsanların acil nakit ihtiyaçları fazla bulunmaktadır. Vatandaşların acil nakit ihtiyaçları için bankalardan kampanya haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Müşterileri için 5 bin TL'lik kredi kampanyası düzenleyen banka, başvurulması halinde anında ödeme işlemlerine geçecek. Banka yetkileri konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.
"Kredi faizinin ne olursa olsun Turuncu Ekstra programı kapsamında alınacak olan nakit iade ile krediniz faizsiz gibi ya da indirimli yansımış olan faiz oranları ile ödeme yapabileceksiniz."Bu kampanyadan herkesin yararlanabileceği banka tarafından paylaşıldı. Diğer ayrıntıları da paylaşan banka başvuru koşullarını da sıraladı. Özel olarak tasarlanan bu kampanya duyurusunda ING Bank'ın açıklaması ise şöyle:
"kredi faiziniz ne olursa olsun Turuncu Ekstra programı doğrultusunda krediniz faizsiz ya da indirimli olarak yansıyacaktır. Bunun için ise, Turuncu Ekstra programına dahil olarak harcamalarınızın 2.000 TL’ye varan bir kısmını Turuncu Ekstra Banka Kartınız ile yapmanız yeterli olacaktır."Bu kapsamda banka yetkileri tarafından yapılan açıklamaya göre 5 bin TL'lik acil nakit başvurusuna 0 faiz uygulanacak. Yapılmış olan bu kampanya ile vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.