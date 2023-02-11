Borcu olanlara son dakika duyurusu! Borç kapatma kredisi için son gün geldi!

60.000, 70.000 ve 100.000 TL'lik borçlarını kapatabilen eş zamanlı ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi olan tüm vatandaşlar en fazla 24 aya kadar kredi ödemesi yapabilir. Bu kampanyalara katılmak isterseniz, size nakit provizyon verecek ve başvuru koşullarını sağlayan bir kamu bankası aracılığıyla işlemi gerçekleştirerek aynı gün içinde işlemi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI
Ziraat Bankası'nda emeklilik hesabı bulunan veya sigortalı olup borç konsolidasyon kredisi bulunan tüm vatandaşlar belirlenen şartlarla kredi ödemesi yapabilmektedir. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gidin, kimliğinizi gösterin ve 100.000 TL'ye kadar tüm banka borcunuzu kapsayan 1,69 faiz oranı ile borç geri ödemeli kredi başvurusunda bulunun.