Kredi
11 Şubat 2023 - 14:15

Borcu olanlara son dakika duyurusu! Borç kapatma kredisi için son gün geldi!

Üç bankadan düşük faizli 60.000, 70.000 ve 100.000 TL'lik borç konsolidasyon kredisi kullanılabilmektedir. Detaylar haberimizde..

Kredi
11 Şubat 2023 - 14:15
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Borcu olanlara son dakika duyurusu! Borç kapatma kredisi için son gün geldi!
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60.000, 70.000 ve 100.000 TL'lik borçlarını kapatabilen eş zamanlı ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi olan tüm vatandaşlar en fazla 24 aya kadar kredi ödemesi yapabilir. Bu kampanyalara katılmak isterseniz, size nakit provizyon verecek ve başvuru koşullarını sağlayan bir kamu bankası aracılığıyla işlemi gerçekleştirerek aynı gün içinde işlemi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI



 Ziraat Bankası'nda emeklilik hesabı bulunan veya sigortalı olup borç konsolidasyon kredisi bulunan tüm vatandaşlar belirlenen şartlarla kredi ödemesi yapabilmektedir. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gidin, kimliğinizi gösterin ve 100.000 TL'ye kadar tüm banka borcunuzu kapsayan 1,69 faiz oranı ile borç geri ödemeli kredi başvurusunda bulunun.

HALKBANK KREDİ KAMPANYASI

Halkbank'tan borç kapatma kredisi kullanan vatandaşlar banka şubesine gitmeden online ön başvuru formu doldurarak işlemi tamamlayabilir ya da nüfus cüzdanı ve gelir belgesi ile en yakın bankaya gidebilirler. 1,59 faiz oranıyla 24 ay vadeli krediyi seçin ve 100.000 TL'ye kadar tüm banka borcunuzu tek yerden kolayca kapatın.

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