Kredi
17 Nisan 2023 - 13:00

Borcu olanlarlar dikkat! Halkbank müjdeyi verdi: 75.000'lik borç kapatma kredisi verecek!

Halkbank kendi müşterileri için yeni kampanyasını duyurdu. Başvuranlara aynı gün içerisinde ödeme yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar haberimizde.

Kredi
17 Nisan 2023 - 13:00
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Borcu olanlarlar dikkat! Halkbank müjdeyi verdi: 75.000'lik borç kapatma kredisi verecek!


Banka ihtiyaç kredisi fırsatını açıkladı. Uygun faiz oranlarıyla ve vade fırsatları ile müşterilerin dikkatini çeken kampanya yetkililer tarafından açıklandı. Ayrıntılar ve başvuru için belirlenen koşullar yazının devamında.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

HALKBANK YENİ KREDİ FIRSATINI AÇIKLADI



Diğer bankalara göre müşterilerine uygun olarak hazırladığı kredi fırsatlarıyla dikkat çeken Halkbank bir yenisini daha sundu. Düşük faiz ve uzun vade seçenekleri ile dikkat çeken kampanya ihtiyacı olan vatandaşlar için sevindirici haber oldu. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler en yakın Halkbank şubesine giderek, kimlikleri ile işlemlerini yapabilirler. Kredi başvurusu gerçekleşenler ve banka müşterisi olanlar anında ödemelerini alabilecekler. İhtiyaç kredisinin dikkat çeken bir yanı uzun vadeli olması. Düşük faiz ve 24 ay vade fırsatı herkesi sevindirdi.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

DİĞER BANKALARIN BORÇLARI KAPANIYOR

Halkbank'ın açıkladığı ihtiyaç kredisi kampanyasının bir diğer özelliği ise diğer bankalarda olan borçların kapanabilmesidir. Kredi kullanacak kişiler 75 Bin TL'ye kadar kredi isterlerse, başka bankalardaki kredi borçları ve varsa ihtiyaç kredisi borçları kapatılabilecek. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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