Bordo mavililer teklif bekliyor! 4 isim ile yollar ayrılabilir













Trabzonspor’un, performanslarını yetersiz bulduğu Djaniny, Larsen, Denswil ve Bardhi için teklif beklediği öğrenildi. Ocak ayında köklü değişimin yaşanacağı Bordo-Mavililer' de Djaniny’ nin gidişine kolaylık sağlanacağı aktarılırken, Larsen, Denswil ve Bardhi için de teklif beklendiği ifade edildi. Yüksek maaş alan Djaniny' ye teklif gelmesi halinde gidişine kolaylık sağlanacak. Larsen' in ise performansından memnun olmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönderilmesi yönünde görüş bildirdiği bilgisine ulaşıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kadrodan ayrılan oyuncu olması halinde ve ihtiyaç duyulması halinde transfer gerçekleştirebileceklerini söyledi. Şu ana kadar hiçbir kulüple ve oyuncu ile transfer görüşmesi yapmadıklarını aktaran başkan Ağaoğlu, ocak ayı itibarıyla A Takım maaş bütçesini 40 milyon Euro' dan, 31 milyon Euro' ya çekmek istediklerini genel kurul üyelerine aktardığı bildirildi.Liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu 4 isim için başkanla özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Bordo mavililerin teknik adamının aldığı kararın ardından bu isimlerle Ocak ayındaki ara transfer döneminin ardından yola devam etmemesine kesin gözüyle bakılıyor.