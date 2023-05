YUFKA BÖREĞİ SEVENLERİNE TADI DAMAKLARINDA BIRAKACAK TARİF







Börek yapmak bu kadar keyifli olmamıştı! Yiyenlerin tadı damağında kalacak bu lezzet sadece 15 dakikanızı alacak! Az malzemeli enfes tat. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan börekler, her öğünde sofralarımızı şenlendirebilir. Ancak genellikle börek yapmanın zahmetli olduğu düşünülerek sık sık tercih edilmez. Neyse ki, bu kolay yufka böreği tarifi sayesinde artık börek yapmak hiç zor olmayacak. Her gün bile yapsanız, sizi yormayacak pratik bir tarifle karşınızdayız. İşte detaylar...Eğer yufka böreğini sevenlerdenseniz, harika bir haberimiz var! Artık kolayca ve uygun maliyetle yufka böreği yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemelerle sadece 15 dakikanızı ayırarak lezzetli bir börek hazırlayabilirsiniz. Kolay yufka böreği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte size basit bir tarif ve gerekli malzemeler: Malzemeler: Yufka (isteğe bağlı olarak ince veya kalın yufka tercih edebilirsiniz) Peynir (tercihinize göre beyaz peynir, lor peyniri veya kaşar peyniri kullanabilirsiniz) Yumurta (bir adet) Sıvı yağ (tercihinize göre zeytinyağı veya ayçiçek yağı kullanabilirsiniz) Tuz, karabiber ve pul biber (isteğe bağlı olarak baharat ekleyebilirsiniz) Yapılışı: İlk olarak yufkaları tezgaha serin ve üzerlerine sıvı yağ sürün. Yufkaların üzerine rendelenmiş peyniri yayın. Ardından yufkaları rulo şeklinde sarın. Ruloları istediğiniz boyutta kesin. Bir kapta yumurtayı çırpın ve böreklerin üzerine sürün. Tuz, karabiber ve pul biber gibi baharatları da ekleyebilirsiniz. İşte diğer ayrıntılar...Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede börekleri altın rengi olana kadar pişirin. Kolay yufka böreği yapmak için öncelikle sosu hazırlamalısınız. Tüm sos malzemelerini karıştırarak homojen bir kıvam elde edin. Ardından sosu yufkaların üzerine fırça yardımıyla sürün. Yufkaları dörde bölün ve her parçaya peynir serpiştirerek içini hazırlayın. Yufkaları rulo şeklinde sarıp gül şekli verin. İlk parçayı yağlanmış tepsiye ortaya yerleştirin ve diğer parçaları etrafına sıralayarak tepsinin tamamını doldurun. Kalan sosu yufkaların üzerine sürdükten sonra çörek otu ile süsleyin. Böreği önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar! Kolay yufka böreği hazır. Sadece birkaç malzeme ve kısa bir süreyle enfes bir lezzet elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!