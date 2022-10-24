DÜNYA
24 Ekim 2022 - 10:38

Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!

İngiltere'de Liz Truss'un başbakanlık görevinden istifasının ardından tatilini yarıda bırakarak Londra'ya geri dönen ve parti liderliği yarışına girmesi beklenen Boris Johnson'ın başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

DÜNYA
24 Ekim 2022 - 10:38
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Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!


İngiltere'nin bşr önceki Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik pozisyonu için yeniden aday olmayacağını açıkladı. Johnson Pazar gecesi yarışa girmek için yeterli desteğe sahip olduğunu söyledi, fakat aday olmasının yanlış olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Johnson, 357 Muhafazakar milletvekilinden 102'sinin desteğine sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak şu ana kadar Johnson'a desteğini alenen ifade eden milletvekillerinin sayısı 57'dir.

BAŞBAKAN ADAYLIĞI İÇİN EN BÜYÜK ADAY RİSHİ SUNAK

Rishi Suna



BBC'nin edindiği bilgilere göre, Johnson'ın kararından önce 153 Muhafazakar milletvekili, partinin Avam Kamarası Başkanlığı'nda Maliye Bakanı Rishi Sunak’a, 25’i ise eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt’a destek vermişti.

 Muhafazakar Parti liderlik yarışında bugün en az 100 parti milletvekilinin desteğini Rishi Sunak dışında hiçbir aday kazanamazsa, Sunak otomatik olarak parti genel başkanlığına seçilecek ve Büyük Britanya'nın Yeni Başbakanı olacak. Mordaunt en az 100 milletvekilinin desteğini kazanır ve başka hiçbir aday çıkmazsa Muhafazakar milletvekilleri Sunak ve Mordaunt arasında seçim yapacak, ancak Muhafazakarlar yine lideri seçecek parti lideri ve yeni lider İngiltere Bakanı olacak. Rishi Sunak'a yakın bir kaynak BBC siyasi muhabiri Nick Eardley'e, Yarışta hiçbir şeyi cepte görmüyoruz" diye konuştu.

Adayların Pazartesi günü yerel saatle 14:00'e kadar 100 milletvekili desteğine sahip olmaları gerekiyor. Bir aday 158 oy alırsa, yarış iki adaya indirilir. Bu durumda parti üyeleri online olarak oy kullanacak ve sonuçlar Cuma günü açıklanacak. Partiden tek aday çıkarsa kimin başbakan olacağı hafta başında belirlenebilir.

BORİS JONHSON: BENİ DESTEKLEYEN 10 MİLLETVEKİLİ VAR!

Boris Johnson

Johnson yaptığı açıklamada, Cuma günü aday olabileceğini ve başbakan olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bununla birlikte, partisinin meclisteki milletvekilleri arasında birliği sağlamakta güçlük çekebileceğini de kabul etti.

Eski başbakan, 102 milletvekilinin kendisini desteklediğini söylüyor. Ancak bunu teyit edilmedi. Halka yansıyan sayı bundan daha az olabilir. Ama tabii ki, Johnson destekçileri olabilir ve kamuya açık duyurular da yapılmayabilir.

MUHALİFLERDEN ERKEN SEÇİM TALEBİ

Tüm bunlar Rishi Sunak'ın yarışın favorisi olduğunu gösteriyor. Ancak Penny Mordaunt, önümüzdeki saatlerde Johnson'ın destekçilerini de cezbetmeye çalışacak. Johnson’ın söylediği “Genel seçimi engellemek için benzersiz bir konuma geldiğime inanıyorum” sözleri muhalefet partilerini nasıl harekete geçireceği bekleniyor. İngiltere'de muhalefet partileri bir an önce genel seçime gidilmesi çağrısında bulunuyorlar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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