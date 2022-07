Boris Johnson kimdir, istifa etti mi, neden istifa etti? Boris Johnson hayatı ve biyografisi

Boris Johnson kimdir?

İngiltere'de son bir hafta içerisinde yaşanan peş peşe istifalar siyasi, yıkıma sebep oldu. Geçtiğimiz akşam Maliye ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesi sonrasında dün 50'ye yakın hükümet yetkilisi görevinden ayrıldı. Yaşanan bu gelişmelerin arkasından Başbakan Boris Johnson'da istifa baskıları görmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde bir açıklama yapan Boris Johnson, istifa edeceğini duyurmuştu. Öğlenden sonra basın mensuplarının karşısına geçen Johnson, görevinden istifa ederek ayrıldığını duyurdu. Johnson, açıklamasının devamında ise yeni bir lider gelene kadar görevinin başında olacağını söyledi. Boris Johnson'ın istifası dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Johnson'ın hayatı da araştırılmaya başlandı.Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Boris Johnson 19 Haziran 1964 New York, ABD doğumludur. Britanyalı muhafazakâr düşünceli bir politikacı olan Boris Johnson aynı zamanda gazetecidir. Bir dönem Londra Eski Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, daha önce de Henley milletvekili olarak mecliste yer almıştı. Osmanlı'nın son dönemlerinde Dahiliye Nazırlığı oalrak görev yapan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Johnson'un ailesinin asıl köklerinin Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzandığı söylenir. Babası Stanley Johnson'ın Kral II. George'a kadar uzanan geçmişinde hem İngilizlik hem Almanlık hem de Fransızlık bulunuyor. Annesinin Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunu olduğu bilinen Boris Johnson, Müslüman, Yahudi, ve Hristiyan kesimlerinden meydana gelen atalarına atfen, bu güne kadar kendini 'tek kişilik eritme kazanı' ifadeleriyle tanıtmıştır. Oxford Üniversitesi'ni bitirdikten sonra The Times'ta edidörlük yapmaya başlayan Boris Johnson, daha sonrasında he Daily Telegraph'a editör asistanı olarak geçmiştir. 1999'da The Spectator'da editörlük yapan ve 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçilen Johnson, ülkenin en önemli siyasetçileri arasında yerini almıştır. İngiltere Muhafazakâr Parti'den 1 Mayıs 2008 tarihinde Henley milletvekili olduğu zamanlarda yerel seçime giren ve Londra Belediye Başkanı seçilen Johnson, bu görevini 2016 yerel seçimlerine kadar sürdürmüştür. 13 Temmuz 2016'da David Cameron'un görevinden ayrılması sonrası Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 23 Temmuz 2019 tarihinde Muhafazakâr Parti'nin lideri olan Boris Johnson, aynı yıl Theresa May'in istifası sonrası Birleşik Krallık başbakanı olarak görevi devralmış ve bu güne kadar bu görevi başarıyla devam ettirmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı olan kişiler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim'den itibaren Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiş ve bu sözünü 12 Aralık 2019'da gerçekleştiröiştir. 20 Aralık 2019'da gerçekleştirilen oylama ile Johnson'ın AB ile yaptığı Brexit anlaşması 234'e karşılık olarak 358 oyla kabul ettirmiş ve bu sonuç ile birlikte Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılmıştır.