Borsa'da parası olanlar dikkat! Buna yatıran parasını katladı: BİST 100 endeksi yere çakıldı!













Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş bugünün ilk saatlerinde yatırımcıları endişelendirdi. BİST 100 endeksinde yaşanan %0,41'lik düşüşle birlikte sektörler arasında ise farklı performanslar görüldü. Bazı sektörlerde yatırımcılar kazanç sağlarken, bazı sektörlerde ise kayıplar yaşandı. Borsaya yatırım yapanların bu durumda dikkatli olmaları ve yatırım stratejilerini gözden geçirmeleri öneriliyor.Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Dün itibari ile BİST 100 endeksi 5.000 seviyesini test ettikten sonra hızlanan satışlarla birlikte düşüşe geçerek günü %1 düşüşle 4.895 puandan kapattı. Bugün de Borsa İstanbul'da işlemler ardından düşüşün devam ettiği gözlemleniyor. Bu dalgalanmaların sebebi olarak ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki küresel gerginlikler gösteriliyor. Borsaya yatırım yapanlar arasında kazananlar olduğu gibi kaybedenler de bulunuyor. Bugün Borsa İstanbul'da açılışta inşaat, faktöring ve teknoloji sektörleri yarım puanlık yükselişle pozitif ayrışan sektörler oldu, ancak mineral ürünleri, elektrik ve bankalar %1 bandında düşüşle en çok kaybettiren sektörler arasındaydı. BIST 100 endeksindeki hisseler arasında GESAN, GUBRF ve ENKAI en çok talep görenlerken, OYAKC açılışta %5'ten fazla geriledi. Borsa İstanbul'da UZERB ve EKSUN tavan fiyatından işlem görmeye devam ederken, Doğuş GYO en çok düşen hisseler arasında yer aldı. ABD borsaları ise dün pozitif seyretti ve sabah saatlerinde ABD ve Avrupa vadeli endeksler yatay hareket etti.