Borsa'da risk algısı düştü, yükseliş eğilimine girildi!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği askeri müdahale sonrası küresel çapta artan risk algısı Borsa'yı da olumsuz yönde etkiledi. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlarla nispeten yatışan Borsa, bugün güne yükseliş trendine girerek başladı.
25 Şubat iş günü açılışına yükselmeyle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,78 puan artış gösterdi ve yüzde 1,72 değer kazanarak 1.883,17 puandan işlem girmeye başladı. Bankacılık endeksinin yüzde 1,63 ve holding endeksinin yüzde 1,35 artış kaydettiği Borsa'da Bist 50 endeksinde olan paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı'nın bugün de geçerli olacağı bildirildi.
25 Şubat iş günü açılışına yükselmeyle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,78 puan artış gösterdi ve yüzde 1,72 değer kazanarak 1.883,17 puandan işlem girmeye başladı. Bankacılık endeksinin yüzde 1,63 ve holding endeksinin yüzde 1,35 artış kaydettiği Borsa'da Bist 50 endeksinde olan paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı'nın bugün de geçerli olacağı bildirildi.