EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 09:43

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.

EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 09:43
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38'lik yükselişle başladı. Endeks, 12,72 puanlık artışla 3.404,10 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.
 

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Haber Editörü
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