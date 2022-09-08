EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 18:35

Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,02'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 18:35
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Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,02'lik yükselişle tamamladı. Endeks 34,61 puan artışla 3.437,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 111,4 milyar lira oldu. Gün sonu itibariyle bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,06 azaldı.
 

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