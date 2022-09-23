EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 18:56

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,41'lik düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,41'lik düşüş ile kapattı. Endeks, 13,66 puanlık azalışla 3.281,61 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira oldu. Gün sonu itibariyle bankacılık endeksi yüzde 3,50, holding endeksi 0,62 değer kaybetti.

EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 18:56
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Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,41’lik düşüşle tamamladı

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