Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak? Borsa bayram tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağını merak eden yatırımcılar 'Borsa İstanbul Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşlemlerini takip etmek isteye veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, borsanın açılış ve kapanış saatlerini de sorguluyorlar. İşte borsanın resmi tatil günü işlem durumu hakkında bilgiler..
Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak?Hem Türkiye'de hem de dünya borsalarında borsaların açılış ve kapanış saatleri, piyasalarda hisselerle ilgili işlem yapabilmek için çok fazla önem taşır. 9 günlük Kurban Tatili'nin başlamasıyla birlikte borsanın açık olup olmayacağı ise yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelmeye başladı.
Türkiye genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün Arefe günü ve Kurban Bayramı tatil süreci Borsa İstanbul'da da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Tıpkı bankalar gibi Borsa İstanbul'da tatil sürecinin içerisinde yer alıyor. 9 günlük tatil süresi boyunca BİST özel bankalardaki tatil durumunun takibini sağlayacak ve Borsa İstanbul, bu sürecin içerisinde özel bankalar ile aynı grupta yer almasından dolayı sadece bayram tatilinde olmuş olacak.