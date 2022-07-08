EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 18:11

Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak? Borsa bayram tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı 9 günlük tatili resmi olarak başlarken, çok sayıda yatırımcının gözü Borsa İstanbul'un tatil olup olmadığına çevrildi. Peki, Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak? Borsa bayram tatili kaç gün sürecek? İşte, merak edilen soruların detaylı yanıtı..

EKONOMİ
08 Temmuz 2022 - 18:11
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Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak? Borsa bayram tatili kaç gün sürecek?


Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağını merak eden yatırımcılar 'Borsa İstanbul Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşlemlerini takip etmek isteye veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, borsanın açılış ve kapanış saatlerini de sorguluyorlar. İşte borsanın resmi tatil günü işlem durumu hakkında bilgiler..

Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak?

Hem Türkiye'de hem de dünya borsalarında borsaların açılış ve kapanış saatleri, piyasalarda hisselerle ilgili işlem yapabilmek için çok fazla önem taşır. 9 günlük Kurban Tatili'nin başlamasıyla birlikte borsanın açık olup olmayacağı ise yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelmeye başladı.



Borsa İstanbul bayramda kaç gün kapalı olacak

Türkiye genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün Arefe günü ve Kurban Bayramı tatil süreci Borsa İstanbul'da da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Tıpkı bankalar gibi Borsa İstanbul'da tatil sürecinin içerisinde yer alıyor. 9 günlük tatil süresi boyunca BİST özel bankalardaki tatil durumunun takibini sağlayacak ve Borsa İstanbul, bu sürecin içerisinde özel bankalar ile aynı grupta yer almasından dolayı sadece bayram tatilinde olmuş olacak.

Borsa bayram tatili kaç gün sürecek?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'u birleştirerek 9 günlük bir sürecin resmi olarak kabul edildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Borsa İstanbul 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalıştıktan sonra saat 13:00'dan itibaren bayram süresi boyunca kapalı olarak kalacaktır.

Borsa İstanbul işlemleri 4,5 günlük tatilin ardında n 13 Temmuz Çarşamba günü yeniden işlemlere başlayacak. Hisse işlemleri aynı şekilde 14 Temmuz günü de devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günü piyasaları açık olacak ve Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yeniden resmi tatile girecek. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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