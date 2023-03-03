Borsa İstanbul siyasi gündemle sarsıldı! BIST 100 endeksinde sert düşüş..













BORSA HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNE SATICILI BAŞLADI

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Milli İttifak ile ortak aday konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 6'lı masayı feshetti. Akşener, partisinin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya getirildiğini belirterek İYİ Parti bu noktada ölümle sıtma arasında seçim yapmak zorunda kalırken 5 siyasi parti tek bir isim dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan göreve aday olmasını istedi. Bizler de Yavaş ve İmamoğlu'nu tavsiye ettik" diye konuştu. Akşener'in bu açıklamalarının hemen ardından Borsa İstanbul'da sert bir düşüş yaşandı Dün iç piyasada 5.350 puana kadar çıkan BIST 100 endeksinin, bu seviyeden satışla geriledi ve yüzde 1,15 düşüşle 5.261,41 puandan kapandığı bildirildi.Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 düşüşle 5.244,71 puan ile başladı. BIST 100 Endeksi açılışta 16,70 puan veya yüzde 0,32 düşüşle 5.244,71 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi de yüzde 0,58 düşerken Sektör endekslerinin arasında yüzde 2,32 oranla en çok kazandıran spor olurken, yüzde 0,58 ile en çok kaybeden holding hisse senetleri oldu. İlk yarıda hareketlenen BİST 100 endeksi, 38,07 puan düşerek 5.223,34 oldu. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar TL'ye ulaştı.