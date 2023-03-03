İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Milli İttifak ile ortak aday konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 6'lı masayı feshetti. Akşener, partisinin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya getirildiğini belirterek İYİ Parti bu noktada ölümle sıtma arasında seçim yapmak zorunda kalırken 5 siyasi parti tek bir isim dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan göreve aday olmasını istedi. Bizler de Yavaş ve İmamoğlu'nu tavsiye ettik" diye konuştu. Akşener'in bu açıklamalarının hemen ardından Borsa İstanbul'da sert bir düşüş yaşandı Dün iç piyasada 5.350 puana kadar çıkan BIST 100 endeksinin, bu seviyeden satışla geriledi ve yüzde 1,15 düşüşle 5.261,41 puandan kapandığı bildirildi.
EKONOMİ
03 Mart 2023 - 17:38
Borsa İstanbul siyasi gündemle sarsıldı! BIST 100 endeksinde sert düşüş..
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Noter masasına oturmayacağız" sözleriyle 6'lı masadan ayrılacağını açıklaması sonrası borsa sert düşüş yaşadı ve satışlar bu seviyeden gerileyerek yüzde 1,15 düşüşle 5.261,41 puandan kapandı.
EKONOMİ
03 Mart 2023 - 17:38