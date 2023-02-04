Borsa yatırımcıları bayram edecek! Ünlü ekonomist açıkladı: Borsa o tarihte rekor kıracak!







TÜRKİYE BORSASINDA ACININ VE TATLİNİN İZLERİ: İSLAM MEMİŞ'İN TV100'DEKİ 'BU NEYİN ACISI?' YAZISI ÜZERİNE







HEMEN ZENGİN OLMA FİKRİNDEN VAZGEÇİLMELİ!

UZUN DÖNEM YATIRIMLARININ ÖNEMİNİ KRİPTO BATIŞI İLE GÖRDÜK!

İslam Memiş'in tv100'deki "Bu neyin acısı?" başlıklı yazısındaki konu, Türkiye borsasında kazanmak ve kaybetmek arasındaki ayrımın siyasi ve teknik nedenleri üzerinedir.Türkiye'de seçim startı verildi ve 2023'e hızlı bir şekilde giriş yapılıyor. Siyasi ve ekonomik tartışmaların arasında bir acı var, bu acının kaynağını anlamak için, öncelikle Türkiye'ye karşı neden alınan tavırların nedenlerini incelemeliyiz. Örneğin İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması ve İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırılar yapılmasının zamanlaması dikkat çekicidir. Bir diğer önemli neden ise Borsa'da yer alan yatırımcıların yaklaşımlarıdır. Borsa'nın yüzde 70'i yerli yatırımcılar tarafından kontrol edilmekte olup, bu yatırımcıların çoğu da küçük yatırımcılardan oluşmaktadır.Bu yatırımcılar, klasik psikolojiyle "Hemen zengin olurum" düşüncesiyle hareket etmektedirler. Borsa, al-sat yaparak ZENGİNLEŞTİRMEZ, BATIRIR. Uzun vadeli profesyonel destek alan yatırımcılar kazanırken, kısa vadeli kulaktan dolma bilgilerle hisse alan oyuncular kaybediyor. Dün BİST 100 endeksi 4 bin 870 puandan 4 bin 479 puana gerilemiş, günü ise 4 bin 752 puandan tamamlamıştır. Borsa yüzde 196 kazanç sağlayınca sosyal medyada ısrarla YATIRIMCI olmak istemeyen, OYUNCUYUM diyenler bir anda küçük yatırımcı dostu olmuştur.Kripto paraların yatırımcılarının yüzde 80'ini kaybetmesi ise bu durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir. Finansal piyasalarda kazanmak isteniyorsa, kazanılır. Uzun vadeli yatırım yapan herkes kazanırken, zamanlamasını doğru ayarlamayan kaybediyor. Sonuç olarak, piyasada hem kazanmak hem de kaybetmek mümkün. Kazanmak bir tercih, kaybetmek ise bir kumardır. Akıllı ve bilinçli yatırımcılar uzun vadeli yatırımlar yaparak kazanır. Türkiye borsasının bu yıl içerisinde rekor tazeleyeceğinden şüphem yok. Yatırımcılar kazanırken, kumar olarak görenler kaybediyor. Finansal piyasalarda acılar da var, tatlılar da. Önemli olan kim ne yemek istiyor.