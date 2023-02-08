EKONOMİ
08 Şubat 2023 - 14:45

Borsada deprem! Çifte devre kesici sonrası korkutan tablo ortaya çıktı

Borsa İstanbul yüzde 0,53 düşüşle başladığı güne sonrasında 4.603,85 puana geriledi. Borsa İstanbul bir günde iki kez devre kesicisini açtı, ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem gün içindeki işlem hacminin çok düşük olmasına neden oldu. Askıya alınan ticaret 13:34 PM'de devam etti.

EKONOMİ
08 Şubat 2023 - 14:45
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Borsada deprem! Çifte devre kesici sonrası korkutan tablo ortaya çıktı
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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi önceki kapanışa göre 26,33 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 4.903,85 puana geriledi. Saat 12.11.30'dan itibaren dizin bağlantısı devre kesicisi tetiklendi. 13.04.18'de KAP'ta yayınlanan açıklamada, endeks bağlantılı devre kesicinin devreye girerek borsadaki tüm işlem kuyruklarının Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve orçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) açılmasına neden olduğu belirtildi. Pay Senedi Repo Pazarı, borsada işlem görmeye geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Daha sonra oturumun 12/41/30'da yeniden devam edeceği açıklandı.

BORSADA DÜŞÜK İŞLEM HACMİ

Bir günün en düşük seviyesinden başlayan borsa bankacılık endeksinde yüzde 0,01, holding edeksinde ise yüzde 0,68 oranında geriledi. Sektör göstergeleri arasında en çok kaybeden yüzde 2,43 ile Spor olurken, yüzde 1,80 ile taş ve toprak tek kazanan oldu. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da günü yüzde 1,35 düşüşle 4.930,18 puandan tamamladı.



Borsa İstanbul devre kesici

Kahramanmaraş'ın merkezinde dün meydana gelen deprem, ticaret hacimlerinin oldukça zayıf olmasına neden oldu. Analistler, Fed'in küresel hisse senedi piyasalarındaki araştırmasının, artan para politikası belirsizliği arasında yön aramaya devam ettiğini ve bugün gözlerin FED Başkanı Jerome Powell tarafından Washington ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmalara odaklanıldığın söylendi.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI SÜRDÜRÜLDÜ

Analistler, Almanya sanayi üretimi ve ABD dış ticaret dengesinin veri gündeminin başında yer aldığını söylerken, Kahramanmaraş depremi sonrası ülkenin gelişimi gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin 5.100 ve 5.150 seviyelerindeki durumunun teknik olarak direnç, 4.750 puanın ise destek konumu şeklinde olduğunu bildirdi. Bu arada, Borsa İstanbul'da dün başlatılan satım işlemlerine ilişkin saklama şartı kaldırılarak açığa satış yasağının devam ettiği belirtildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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