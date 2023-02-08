Borsada deprem! Çifte devre kesici sonrası korkutan tablo ortaya çıktı

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi önceki kapanışa göre 26,33 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 4.903,85 puana geriledi. Saat 12.11.30'dan itibaren dizin bağlantısı devre kesicisi tetiklendi. 13.04.18'de KAP'ta yayınlanan açıklamada, endeks bağlantılı devre kesicinin devreye girerek borsadaki tüm işlem kuyruklarının Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve orçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) açılmasına neden olduğu belirtildi. Pay Senedi Repo Pazarı, borsada işlem görmeye geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Daha sonra oturumun 12/41/30'da yeniden devam edeceği açıklandı.
BORSADA DÜŞÜK İŞLEM HACMİBir günün en düşük seviyesinden başlayan borsa bankacılık endeksinde yüzde 0,01, holding edeksinde ise yüzde 0,68 oranında geriledi. Sektör göstergeleri arasında en çok kaybeden yüzde 2,43 ile Spor olurken, yüzde 1,80 ile taş ve toprak tek kazanan oldu. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da günü yüzde 1,35 düşüşle 4.930,18 puandan tamamladı.
Kahramanmaraş'ın merkezinde dün meydana gelen deprem, ticaret hacimlerinin oldukça zayıf olmasına neden oldu. Analistler, Fed'in küresel hisse senedi piyasalarındaki araştırmasının, artan para politikası belirsizliği arasında yön aramaya devam ettiğini ve bugün gözlerin FED Başkanı Jerome Powell tarafından Washington ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmalara odaklanıldığın söylendi.