Borsada ibre terse dönerken flaş açıklama! Parası borsada olanları o şenlendirecek: Bilmeyen eli boş dönüyor!

Yatırımcılar yeni yılda borsanın inişli çıkışlı durumunun nasıl ve ne kadar gideceğini araştırıyor. Yatırımlarını hangi alana yapmaları gerektiğini düşünen yatırımcılar konuya ilişkin uzman görüşü alıyor. Peki 2023 senesine yönelik ekonomik tahminler nasıl? Borsanın gidişatı nedir? İşte merak edilenler...
2023 yılına yönelik ekonomik tahminlerYeni yılın ilk haftalarında yatırım tahminleri merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının göz bebeği olan gram altın çoğu kişiye göre ilerleyen dönemlerde de yatırım aracı olarak varlığını koruyacak gibi duruyor. Uzun yıllardır en güvenilen yatırım aracı olan gram altın, hem ons hem de lira bazında desteklendiğinden dolayı birçok yatırımcıya uzun vadeli kar sağlıyor.
Bunun yanı sıra son birkaç yılın gözdesi olan kripto piyasası kapsamında bu yıl ki Bitcoin beklentisi 11 bin değerine kadar düşeceği tahmin edilenler arasında yer alıyor. Fakat seçimler gerçekleşene kadar belirlenecek olan para politikaları kapsamında hisse senetlerinin daima yatırımcılarının yüzünü güldüreceği düşünülüyor.