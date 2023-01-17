EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 20:30

Borsada ibre terse dönerken flaş açıklama! Parası borsada olanları o şenlendirecek: Bilmeyen eli boş dönüyor!

Yatırımcılar borsanın inişli çıkışlı gidişatını yakından takip ederken uzmanlardan gelen açıklamaları da dikkate alıyorlar. Ayrıca kurdaki dalgalanmalar ve geçen sene açıklanan enflasyon oranları yatırımcıları korkutuyor. Peki yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Borsadaki en karlı alış veriş hangisi? İşte konuya ilişkin detaylar...

EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 20:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Borsada ibre terse dönerken flaş açıklama! Parası borsada olanları o şenlendirecek: Bilmeyen eli boş dönüyor!


Yatırımcılar yeni yılda borsanın inişli çıkışlı durumunun nasıl ve ne kadar gideceğini araştırıyor. Yatırımlarını hangi alana yapmaları gerektiğini düşünen yatırımcılar konuya ilişkin uzman görüşü alıyor. Peki 2023 senesine yönelik ekonomik tahminler nasıl? Borsanın gidişatı nedir? İşte merak edilenler...

2023 yılına yönelik ekonomik tahminler

Yeni yılın ilk haftalarında yatırım tahminleri merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının göz bebeği olan gram altın çoğu kişiye göre ilerleyen dönemlerde de yatırım aracı olarak varlığını koruyacak gibi duruyor. Uzun yıllardır en güvenilen yatırım aracı olan gram altın, hem ons hem de lira bazında desteklendiğinden dolayı birçok yatırımcıya uzun vadeli kar sağlıyor.



borsa

Bunun yanı sıra son birkaç yılın gözdesi olan kripto piyasası kapsamında bu yıl ki Bitcoin beklentisi 11 bin değerine kadar düşeceği tahmin edilenler arasında yer alıyor. Fakat seçimler gerçekleşene kadar belirlenecek olan para politikaları kapsamında hisse senetlerinin daima yatırımcılarının yüzünü güldüreceği düşünülüyor.

2023 yılının yıldızı Borsa İstanbul olacak!

Geçtiğimiz sene yatırımcıların öncelikli yatırım tercihi Borsa İstanbul olmuştu. Aynı şekilde bu yıl da satış rekorları kırılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayına kadar yükselişte olan enflasyon oranlarından ötürü orta vadede kar amaçlayan küçük ve orta ölçekli yatırımcılar, borsa hisseleri ile yatırımlarında beklentileri yükseltti.

Borsa İstanbul’da halka arzın yanı sıra yurtdışı şirketlerinin hisse senetleri de yatırımcıları sevindiren ve 2023’ün favorisi olan yatırım değerleri arasında yerini korumayı sürdürüyor.

EDİTÖR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ