Finans
25 Şubat 2023 - 21:15

Borsada kartlar yeniden dağıtıldı! Uzman isim tek tek hesapladı: Alan kazanacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra beş günlüğüne kapanan borsa geçtiğimiz hafta ciddi bir yükseliş göstererek açıldı. BIST 100 yeni güne de 0,03 değer artışıyla birlikte başladı. ALB Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Barış Eniş borsanın bekle-gör dönemine girdiğini söyleyerek orta ve uzun vadede beklentilerin 'pozitif' yönlü bir şekilde olduğunun altını çizdi. depremin ardından yükselişe geçen çimento ve beton şirketleri de fiyatlarına değer katarak büyümeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Finans
25 Şubat 2023 - 21:15
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Borsada kartlar yeniden dağıtıldı! Uzman isim tek tek hesapladı: Alan kazanacak!
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Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra 7 ve 8 Şubat tarihlerinde sert düşüşlere maruz kalan borsa özellikle küçük yatırımcıların zarara uğramasına sebep oldu. Beş gün süreyle kapalı kalan işlemler bazı tartışmalar eşliğinde tekrardan açıldı. Depremlerin ardından endeks 4200-4400 bandına kadar gerilerken devre kesiciler 3 defa çalıştı. Konunun uzmanları orta ve uzun vadede borsada pozitif eğilimlerin hakim olacağını aktarırken depremlerin ardından yükseliş gösteren çimento ve beton hisseleri yükselişlerine devam ediyor.

MEVDUAT BORSAYA RAKİP OLDU

Konu hakkında değerlendirmeler yapan ALB Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Barış Eniş, "Endeks bazında %196 civarında olağanüstü performans gösterirken 2022'den sonra, borsada kâr realizasyonları aslında normal olarak görülmeli. Bunun için belli şartların meydana gelmesi gerekliydi, 2023'te bunlar yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz hadlerinde zirveye yaklaşmış olma beklentileriyle beraber, altın ve kripto paralarda bir hareketlilik fark ediliyor. İçeride de faizlerde yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Geçtiğimiz yıl rakibi olmayan borsanın yanına; bu yıl altın, kripto para ve mevduat, bir alternatif olarak görülebilir." sözlerini söyledi.

KISA VADELİ BEKLENTİLER KUVVETLİ DEĞİL



Borsa hakkında orta ve uzun vadede beklentilerin 'pozitif' olduğunu aktaran Barış Eniş, "Burada daha kısa vade olarak değerlendirebileceğimiz 3-6 aylık süreyi atlatıp, belli belirsizliklerin netlik kazanmasını bekleyeceğiz. Bu anlamda içeride en önemli gündem konusu seçimlerdi. Günümüzde buna deprem felaketleri de eklendi. Yatırımcılar da güvenli liman olarak nitelendirebileceğimiz altın, mevduat ve KKM tarafına bir miktar kaymaya başladı. Borsada kısa vadeli beklentiler, geçen seneki gibi hızlı bir yükseliş ivmesini destekleyecek güce sahip değil. Fakat mevcut şartlarda 4200-4400 bandının aşağı kırılmasını gerektiren olumsuz bir durum da söz konusu değildir. Bu nedenle kısa vadede 4200-5800 gibi geniş bir aralıkta bekle-gör dönemi yaşayacağız gibi duruyor." dedi.

ÇOK SAYIDA HİSSE GERİ ALIMI YAŞANIYOR

Borsanın bekle-gör döneminde yatırımcılara orta ve uzun vadeli imkanlar sunulabileceğini aktaran Barış Eniş, sözlerini bu ifadelerle noktaladı: "Endekste 5704 zirvesinden beri yaşanan gerileme esnasında; birçok sektör ve hissede piyasa çarpanları ve değerleme bakımından fırsat olarak tanımlayabileceğimiz seviyelere yaklaşıldığını fark edebiliyoruz. Kârlılığı sermayesinden büyük oranda yüksek şirketlerden 'yüksek oranda bedelsiz sermaye artırımı' haberleri gelmektedir. Bir yandan da birçok hissede geri alımlar yaşanmaktadır.

HANGİ SEKTÖR ÖN PLANA ÇIKACAK?

Deprem için her kesimden yardımlar devam ediyor. Bu süreçte öne çıkabilecek ilk sektörlerde hareketlilik görülmeye başladı. Seçim belirsizliğinin de ortadan kaldırılmasıyla beraber; çimento ve demir-çelik sektörüne, sınai, havacılı, gıda, perakende, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin dahil olabileceğini düşünebiliriz. Endekste, 4800-4600 bandına yakınlık sağlandıkça tepki alımlarının gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu bölgeyi, mevcut şartlar altında orta-uzun vadeli portföyler için, kademeli olarak ağırlık artırabilecek seviyeler olarak nitelendiriyoruz. Yine kısa vadeli olarak baktığımızda; Mart ayında MSCI ve FTSE endeks değişimleriyle beraber, bu fonlardan gelecek para girişi de piyasa için moral olarak görülecektir."

ÇİMENTO HİSSELERİ İKİYE KATLANDI

Bir yandan da deprem felaketlerinden sonra yükseliş gösteren ve tepkilere sebep olan çimento ve beton hisseleri tekrardan açılıştan sonra değer üzerine değer kazandı. Çimento ve beton hisseleri değerlerini iki katına çıkardı. Konya Çimento Sanayi A.Ş. en fazla 4.774 seviyelerine kadar yükselirken ardından Oyak Çimento da benzer bir yükselişe uğradı.

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