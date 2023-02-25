Borsada kartlar yeniden dağıtıldı! Uzman isim tek tek hesapladı: Alan kazanacak!

Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra 7 ve 8 Şubat tarihlerinde sert düşüşlere maruz kalan borsa özellikle küçük yatırımcıların zarara uğramasına sebep oldu. Beş gün süreyle kapalı kalan işlemler bazı tartışmalar eşliğinde tekrardan açıldı. Depremlerin ardından endeks 4200-4400 bandına kadar gerilerken devre kesiciler 3 defa çalıştı. Konunun uzmanları orta ve uzun vadede borsada pozitif eğilimlerin hakim olacağını aktarırken depremlerin ardından yükseliş gösteren çimento ve beton hisseleri yükselişlerine devam ediyor.
MEVDUAT BORSAYA RAKİP OLDUKonu hakkında değerlendirmeler yapan ALB Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Barış Eniş, "Endeks bazında %196 civarında olağanüstü performans gösterirken 2022'den sonra, borsada kâr realizasyonları aslında normal olarak görülmeli. Bunun için belli şartların meydana gelmesi gerekliydi, 2023'te bunlar yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz hadlerinde zirveye yaklaşmış olma beklentileriyle beraber, altın ve kripto paralarda bir hareketlilik fark ediliyor. İçeride de faizlerde yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Geçtiğimiz yıl rakibi olmayan borsanın yanına; bu yıl altın, kripto para ve mevduat, bir alternatif olarak görülebilir." sözlerini söyledi.
KISA VADELİ BEKLENTİLER KUVVETLİ DEĞİL
Borsa hakkında orta ve uzun vadede beklentilerin 'pozitif' olduğunu aktaran Barış Eniş, "Burada daha kısa vade olarak değerlendirebileceğimiz 3-6 aylık süreyi atlatıp, belli belirsizliklerin netlik kazanmasını bekleyeceğiz. Bu anlamda içeride en önemli gündem konusu seçimlerdi. Günümüzde buna deprem felaketleri de eklendi. Yatırımcılar da güvenli liman olarak nitelendirebileceğimiz altın, mevduat ve KKM tarafına bir miktar kaymaya başladı. Borsada kısa vadeli beklentiler, geçen seneki gibi hızlı bir yükseliş ivmesini destekleyecek güce sahip değil. Fakat mevcut şartlarda 4200-4400 bandının aşağı kırılmasını gerektiren olumsuz bir durum da söz konusu değildir. Bu nedenle kısa vadede 4200-5800 gibi geniş bir aralıkta bekle-gör dönemi yaşayacağız gibi duruyor." dedi.