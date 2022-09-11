Finans
11 Eylül 2022 - 17:12

Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar

Borsada yaşana sert yükselişleri 1 öncesine kadar uzaktan izleyen bankacılık hisselerindeki sert yükseliş devam ediyor. Peki bu yükseliş ne zamana kadar sürecek? Bankacılık hisseleri yatırımcılarına kazandırmaya devam edecek mi? Hangi bankanın hissesi yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Bankacılık hisselerini kimler alabiliyor? Hangi bankanın hisseleri daha değerli? İşte bankacılık hisselerine dair detaylar…

Finans
11 Eylül 2022 - 17:12
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Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
Dünya gazetesinde yer alan haberde bankacılık hisselerinde yaşanan hızlı yükseliş konusu tartışılmaya başlandı. Bankacılık hisselerinin pek çok yasal düzenlemeyle karşı karşıya kalmasından dolayı hareket alanlarının daraldığı ve 1 ay öncesine kadar sanayi sektöründeki hisselerin uçtuğunu göz ucuyla izleyen bankacılık hisseleri, geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkartmayarak, sanki bir daha hiç bulunamayacakmış gibi talep görmeye devam ediyor.

Yayınlanan haberde Borsa İstanbul’da son bir ayda BİST 100 endeksi %29 artış yaşarken, bankacılık endeksindeki artış %87 olarak kaydedildi. Herkes tarafından hangi bankanın hisselerinin ne kadar arttığı araştırılıyor.

Buna göre hisse bazında ele alındığı zaman %200’e varan artışın yaşandığı görülürken, Akbank hisselerinin 1 ayda %66, İş Bankası C hisselerinin %105, Vakıfbank hisselerinin %198, Halkbank hisselerinin de %158 prim yaptığı açıklandı.

Bankacılık Hisseleri

Yaşanan bu artışın sebeplerinden birisi ise, Türkiye’den çıkan yabancı paranın seçim sonrası beklentilere karşılık olarak ekonomik politikaları değişebilir beklentisiyle ucuz kalan hisselere yönelim yaşanması olduğu belirtildi. Bankacılık hisselerinin geçmişle de yabancı yatırımcının gözdesi olmuş olduğu vurgulanırken, yurtdışı rakiplerine göre ucuz kalmaları ve borsada oluşan bir rekabetin yabancılar tarafından ateşlenmiş olacağı fakat son bir aydaki bütün alımlarda yabancıların bu sistemde hakim olmadıkları açıklandı. Piyasaya kendini adamış uzmanlarca bankacılık hisselerinde yabancı işlemlerinin oldukça azalış yaşadığı ve yerli kişilerin ağırlıklı olduğu vurgulanırken, spor işlemlere Vadeli İşlemler Piyasası’nın öncü olduğu belirtildi. Yani bankacılık hisselerinde yaşanan yükseliş ilk olarak kaldıraçlı işlemlerde yaşanıyor ve buradaki hareket spot piyasayı da beraberinde yukarıya çıkartıyor.

Bankacılık Hisseleri

Yayınlanan haberin devamında ise 4 Ekim 2021 haftasında 1.371 puan seviyesinden bir yükseliş trendi başlatan ve şu an 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan daha agresif olan trendle yükselen BIST 100 Endeksinde 3.636 puan seviyesine dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Siz değerli okurlarımız için kaleme aldığımız bu yazımız herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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