Borsada Z kuşağı battı, orta yaşlılar parayı kırdı! Borsada devir yaşlı kurtların!













Borsa İstanbul üzerine 3 yılda 3 milyon kullanıcı katılırken gençler zarar ederken yaşlıların ise borsadaki yerini korudukları öğrenildi. Son zamanlarda gençler arasında popüler hale gelen borsa düşüşüyle beraber 21 bin gencin son 2 ayda borsadan çekildiği bilgisi paylaşıldı. Özellikle liseli gençlik dediğimiz 15-20 yaş arası gençlerin portföyünden 736 milyon liralık bir azalma görülüyor. İşte borsada yaşlı kurt denilen kitle varlığını koruyor. Borsa üzerinde 70 yaş üzeri yatırımcılar borsada adeta tecrübelerini konuştururken çekilmek isteyenlerin yanında yeni 16 bin yatırımcının borsaya ekleneceği bilgisi paylaşıldı. Rahmi ak konu hakkında yorumlarını dile getirirken 70 yaş ve üzerine bakıldığında 9 milyar lira portföylerini arttırmış olduklarını söyledi. Aynı zamanda bu duruma ise yaşlı kurt denildiğini belirtti.Muhabirler sokaklarda borsa için gençlerin yorumunu merak ederken gelen sorulara karşılık olarak genellikle tedirgin olduklarını belirtti. 17 yaşındaki bir genç borsa çok hareketli olup garantisi olmadığından ben girmem yorumunda bulundu.