EKONOMİ
14 Mart 2023 - 11:00

Borsada Z kuşağı battı, orta yaşlılar parayı kırdı! Borsada devir yaşlı kurtların!

Borsa üzerinde hareketlilik devam ederken yatırım yapmak isteyenler özellikle gençler Borsa İstanbul'u yakından takip ediyor. Z kuşağı olarak adlandırılan 15-20 yaş arasındaki gençler hız kazanmak adına spekülatif hisselere yatırım yapmasıyla değer kaybederken şimdide borsadan çıktıkları bilgisi paylaşıldı. Borsa deyince akla gelen yaşlılardan hala yerinde sayıyor.

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 11:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Borsada Z kuşağı battı, orta yaşlılar parayı kırdı! Borsada devir yaşlı kurtların!


Borsa İstanbul üzerine 3 yılda 3 milyon kullanıcı katılırken gençler zarar ederken yaşlıların ise borsadaki yerini korudukları öğrenildi. Son zamanlarda gençler arasında popüler hale gelen borsa düşüşüyle beraber 21 bin gencin son 2 ayda borsadan çekildiği bilgisi paylaşıldı. Özellikle liseli gençlik dediğimiz 15-20 yaş arası gençlerin portföyünden 736 milyon liralık bir azalma görülüyor. İşte borsada yaşlı kurt denilen kitle varlığını koruyor.

Borsa üzerinde 70 yaş üzeri yatırımcılar borsada adeta tecrübelerini konuştururken çekilmek isteyenlerin yanında yeni 16 bin yatırımcının borsaya ekleneceği bilgisi paylaşıldı. Rahmi ak konu hakkında yorumlarını dile getirirken 70 yaş ve üzerine bakıldığında 9 milyar lira portföylerini arttırmış olduklarını söyledi. Aynı zamanda bu duruma ise yaşlı kurt denildiğini belirtti.



borsa istanbul

Muhabirler sokaklarda borsa için gençlerin yorumunu merak ederken gelen sorulara karşılık olarak genellikle tedirgin olduklarını belirtti. 17 yaşındaki bir genç borsa çok hareketli olup garantisi olmadığından ben girmem yorumunda bulundu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ