Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömdüğü kadının mucizevi kurtuluşu!

ORMANDAN KOŞARAK KAÇAN KADIN POLİSE SIĞINDI

Tüyleri diken diken eden korkun olay ABD'nin Washington eyaletinde meydana geldi. Adının Young Sook An olduğu öğrenilen bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi Chae Kyong An tarafından evinden zorla kaçırıldı. Kollarından ve bacaklarından koli bandıyla bağlanan 42 yaşındaki kadın eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Daha sonra eşi tarafından diri diri toprağa gömülen talihsiz kadın, kendi imkanlarıyla toprağın altından çıkmayı başardı.Ormandan kaçan kadın en yakın polis merkezine gitti. Burada eşinden şikayetçi olan kadın polise verdiği ifadesinde yaşadıklarının asıl nedeninin emekli maaşının bir kısmını talep eden kocasına 'hayır' demesi olduğunu söyledi. Kocasının kendisine uyguladığı işkenceyi anlatan kadın kocası için daha önceden koruma kararı çıkardığını belirtti. Young Sook An, polise kocasının kendisini göğsünden bıçaklamadan önce kendi mezarını kazdığını söyledi.Yeraltında boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan kadın, "Kocamın gömüldükten sonra mezarımın üzerinde yürüdüğünü duydum." diye konuştu. Daily Beast'e yer alan habere göre; eşini kaçırarak mezara gömen 53 yaşındaki zanlı birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma, birinci derece saldırı ve ağır taciz-öldürmekle tehdit etmekten mahkemeye çıkacak.