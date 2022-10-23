DÜNYA
23 Ekim 2022 - 00:13

Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömdüğü kadının mucizevi kurtuluşu!

Boşanma aşamasındaki eşinin zorla ormana kaçırdığı kadın eşi tarafından önce bıçaklandı daha sonra da diri diri toprağa gömüldü. Hala hayatta olan kadın mezardan kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra ormandan koşarak kurtuldu.

DÜNYA
23 Ekim 2022 - 00:13
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Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömdüğü kadının mucizevi kurtuluşu!


Tüyleri diken diken eden korkun olay ABD'nin Washington eyaletinde meydana geldi. Adının Young Sook An olduğu öğrenilen bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi Chae Kyong An tarafından evinden zorla kaçırıldı.

Kollarından ve bacaklarından koli bandıyla bağlanan 42 yaşındaki kadın eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Daha sonra eşi tarafından diri diri toprağa gömülen talihsiz kadın, kendi imkanlarıyla toprağın altından çıkmayı başardı.



Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömüldü

ORMANDAN KOŞARAK KAÇAN KADIN POLİSE SIĞINDI

Ormandan kaçan kadın en yakın polis merkezine gitti. Burada eşinden şikayetçi olan kadın polise verdiği ifadesinde yaşadıklarının asıl nedeninin emekli maaşının bir kısmını talep eden kocasına 'hayır' demesi olduğunu söyledi.

Kocasının kendisine uyguladığı işkenceyi anlatan kadın kocası için daha önceden koruma kararı çıkardığını belirtti. Young Sook An, polise kocasının kendisini göğsünden bıçaklamadan önce kendi mezarını kazdığını söyledi. 

Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömüldü

Yeraltında boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan kadın, "Kocamın gömüldükten sonra mezarımın üzerinde yürüdüğünü duydum." diye konuştu.

Daily Beast'e yer alan habere göre; eşini kaçırarak mezara gömen 53 yaşındaki zanlı birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma, birinci derece saldırı ve ağır taciz-öldürmekle tehdit etmekten mahkemeye çıkacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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